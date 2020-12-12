Венеція взимку: варто чи ні?

Венеція є одним з найромантичніших місць світу, подорож до якого можна назвати пережитим чудом. Але в туристичні сезони не всім подобається той наплив людей та спека, яка панує у місті. Та чи варто їхати туди взимку, у нетуристичну пору року?

Венеційський карнавал, один з найвідоміших карнавалів у світі, проводиться у Венеції саме взимку і триває близько двох тижнів. Тому в ці дати ще можемо спостерігати певний попит на “венеціанський напрям”. Решта ж холодного сезону заслужено має назву «мертвого».

Та подорожі в найтуристичніші місця планети у найнетуристичніші періоди мають свої переваги.

Ціни

Мабуть, з найбільш приємного у подорожах у нетуристичний сезон – це вартість житла та квитків. Наприклад, у зимовий період з Німеччини до Італії (і Венеції включно) можна дістатися за 10-13 євро у два боки. Вартість житла також буде на 5-10 євро дешевша, ніж у туристичний сезон, а заповненість готелів буде меншою.

Люди

Для когось справжнім полегшенням у подорожі до Венеції взимку стане відсутність людей на вулицях. Кількість туристів у цей час мінімальна, а на вулицях переважають студенти та місцеві мешканці. Тому можна спокійно розраховувати на вдалий кадр майже на будь-якій відомій локації. Лише ввечері, після заходу сонця, можливо побачити групки людей, що весело кочують від одного бару до іншого.

Справжність

Через відсутність великої кількості туристів взимку Венеція показує своє справжнє обличчя. У цю пору більшість закликал та помпезних туристичних місць перестають працювати, і ось перед вами постає затишне місто. Якщо ще відійти від популярних стежок, можна побачити, як хтось вивішує сушитись білизну, а десь розвантажують човни. Одразу помічаєш, наскільки плавним та спокійним є життя у цьому місті, що немов саме застигло в історії.

Та варто бути готовим і до кількох менш приємних речей, які є невіддільною частиною зимових подорожей.

Погода

Хоча зазвичай зима у Венеції за нашими мірками тепла (температура перебуває в діапазоні від 0 до +10), через безпосередню близькість моря та води загалом холод відчувається інакше, а вітри – сильніші. Тож у подорож не завадить взяти теплі речі, які не продуваються, а також парасолю та гумові черевики. Останні стануть справжнім порятунком під час несподіваного підтоплення вулиць.

Враховуйте також, що через те, що багато будинків фактично стоять на воді – у самому приміщенні може бути досить сиро та прохолодно.

Ремонти

Нетуристичний сезон – ідеальний час, аби привести до ладу мости чи архітектурні пам’ятки. Тому не дивуйтесь, що під час прогулянки містом, замість гарних фасадів будете бачити будівельні риштування чи просто зачинені музеї та галереї.

Похмурі фото

Яскравість ваших пам’ятних фотографій взимку також може істотно відрізнятись від того, що ви бачите на туристичних листівках. Після літа багато яскравих фарб вигорають, а через постійні дощі та вітер на стінах нерідко можна побачити сліди від водяних потоків та наскрізь мокрі дерев’яні переходи та мости.

Попри всі особливості, Венеція – це місто, яке кожен має відвідати хоча б раз у житті. У ньому як ніде у цьому світі збереглась атмосфера колишньої пишності та культурної величі. Тож неважливо, коли плануєте туди поїздку, головне – щоб вона принесла задоволення. Як це краще зробити, ми вже писали. Детальніше про вартість поїздки та відвідання основних пам’яток читайте за посиланням.

Олена Фінаєва

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