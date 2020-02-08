Венеція запрошує на карнавал

Учора, 8 лютого о 19:00, відбулося відкриття всесвітньо відомого традиційного фестивалю Венеційський карнавал-2020. Розпочався він театралізованим парадом уздовж берегів каналу Каннареджо.

Попри масштабні повені, які загрожували місту восени, Венеція добре підготувалася до прийому туристів з усього світу. Темою карнавалу цьогоріч стали «Гра, кохання і шаленство» (Il Gioco, l’amore e la Follia). Офіційне відкриття ознаменувалося театралізованою ходою учасників карнавалу вздовж каналу Каннареджо, який поєднує водний басейн венеційської лагуни та Гранд-канал.

Організатори влаштували захопливе шоу, в якому взяли участь численні акробати та артисти. Останні пропливли на пишно прикрашених гондолах, човнах і водних платформах. Крім того, ефектне дійство на воді супроводжувалося музикою та ілюмінацією. Це видовище отримало свою назву «Заради кохання» (Amoris Causa).

Радниця з питань венеційського туризму Паола Мар зазначила, що такою подією може пишатися лише Венеція. Тому дуже тішиться, що фестиваль вкотре збирає багато туристів. А міський голова Венеції Луіджі Бруньяро вважає карнавал справжнім доказом того, що місто вже оговталося від усіх стихійних лих і готове до прийому нових гостей.

Напередодні свята для підрахунку кількості відвідувачів місцева влада запровадила спеціальну систему. На будівлях та ліхтарях було встановлено датчики, які здатні підрахувати кількість людей, розпізнаючи їхні силуети. Не забули подбати і про безпеку гостей: пішохідний трафік регулюється металевими бар’єрами, завантажені мости і вулиці тимчасово закриті. Більше того, тут заборонено вживати алкогольні напої та змінювати маршрути водного транспорту.

Фестиваль триватиме до 25 лютого. Планується провести понад 150 різноманітних заходів: вистави, концерти, паради, бали, в яких беруть участь близько 300 артистів.

Анастасія Нікуліна