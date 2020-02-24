Весняний розпродаж від МАУ

МАУ розпочали весняний розпродаж авіаквитків до Європи. Вартість квитків становить від 806 грн.

За даними офіційного сайту МАУ, авіаквитки можна придбати з 19 лютого до 2 березня, окрім рейсів до Анкари та Ізміру, які можна придбати з 19 до 28 лютого.

Подорожі мають здійснюватися в період з 25 квітня до 25 липня 2020 року.

Знижка стосується рейсів з шести міст України: Одеси, Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львову та Чернівців.

Найдешевший квиток: Київ – Вільнюс лише 806 грн.

Також недорого можна злітати у Варшаву, Стокгольм, Будапешт, Відень.

Встигніть відвідати весняне європейське місто за приємними цінами!

Каріна-Іванна Рискіна