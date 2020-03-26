Велику китайську стіну знову відкрили для туристів

Через поширення коронавірусу в січні 2020 року тимчасово призупинили відвідування частини Великої китайської стіни. Відкриття цієї ділянки для туристів відбулося 24 березня.

Частина Великої китайської стіни Бадалин знову відкрита для відвідувачів з вівторка після більше ніж двомісячної перерви.

Щодня з 9:00 до 16:00 охочі можуть відвідати фантастично красиву локацію, але за однієї умови – не більше ніж 19,5 тисяч людей на день. Станом на 13:00, у вівторок, 892 людини пройшло реєстрацію на відвідування споруди.

Щоб відвідати історичне місто, туристам необхідно забронювати квитки на офіційному сайті та зареєструватися у спеціальному додатку для отримання коду. Крім того, на вході вам обов’язково поміряють температуру.

Задля меншого скупчення людей було розроблено спеціальний маршрут екскурсії одностороннього циклу. Все ж таки деякі ділянки залишаться поки що закритими. Відвідувачі поки не зможуть побачити на власні очі Канатну дорогу, Музей Великої китайської стіни та стару Велику стіну.

Бадалин – найпопулярніший напрямок серед відвідувачів Великої китайської стіни. У 2018 році його відвідали більше ніж 9,9 млн. людей.

Каріна-Іванна Рискіна