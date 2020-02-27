У черговий раз рятувальники закликають усіх любителів гірського відпочинку: перед виходом у Карпатські гори треба обов’язково зареєструватися. Про це повідомляється на сайті ДСНС у Закарпатській області.

У зв’язку з поширенням випадків загублення груп туристів та складних пошукових операцій – рятувальники закликають обов’язково реєструатися перед походом у гори. Для зручності це можна зробити в онлайн-режимі. Онлайн-реєстрація дозволить зекономити час, адже ходити та телефонувати вже нікуди не треба. Потрібно лише взяти до рук гаджет і “застрахуватися” від можливих небезпек, які можуть трапитися на високогір’ї.

У формі для реєстрації необхідно вказати контактні дані, а також дати і напрямки туристичного маршруту. Якщо у зазначений під час реєстрації час група не вийде на зв’язок – рятувальники поспішать на допомогу.

Зареєструватися можна на сайті Управління ДСНС України в Закарпатській області в розділі Громадянам – Реєстрація туристичних груп , або за посиланням.

Альона Малюкова