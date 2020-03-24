Віртуальний похід на гору Піп Іван

Подорожувати віртуально та відвідати одну з найвищих гір України у 3D-вимірі запропонували в IF Tourism Office.

В Івано-Франківській області вирішили знайомити усіх охочих з популярними місцями західного краю.

Головний туристичний портал Івано-Франківщини: iftourism.com пропонує 3D-тури найцікавішими місцями краю.

Серію віртуальних подорожей почали з гори Піп Іван – однієї з найвищих гір України, розташованої на території Карпатського національного природного парку. Навесні хочеться підкорювати вершини, і зараз, як ніколи раніше, нам знадобляться віртуальні подорожі.

Гора Піп Іван має пірамідальну форму, її висота 2020,5 м. На ній розташовані руїни польської астрономічно-метеорологічної обсерваторії Білий Слон.

За легендою свою цікаву назву гора Піп Іван отримала від скелі на вершині, яка нібито нагадувала священника. Сьогодні тієї скелі ані у 3D–турі, ані в живу ви не побачите, тому що вже її не існує. За іншими ж даними, місцеві гуцули кажуть, що назва гори походить від вітру, який там “попіває” – через це місцеві й називають гору Попіван.

Бажаємо Вам легкого (хоч і віртуального), але все ж таки сходження!

Каріна-Іванна Рискіна