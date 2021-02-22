Вхід вільний або які столичні музеї можна відвідати у другій половині лютого

Якщо ви не чули про дні відкритих дверей у закладах культури, то ми залюбки поділимося.

Але варто зазначити, що перед відвідинами варто обов’язково уточнити умови, адже деякі з них надають безкоштовний вхід лише для окремих пільгових категорій і за іншим графіком роботи.

22 лютого, понеділок

Національный музей історії України — вул. Володимирська, 2;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України — вул. Лаврська, 9, к. 26;

Музей-квартира Віктора Косенка — вул. Михайла Коцюбинського, 9, кв. 4;

Музей гетьманства — вул. Спаська, 16-б.

23 лютого, вівторок

Музей становлення української нації — вул. Лаврська, 27(для пенсіонерів, багатодітних родин та людей з інвалідністю I-II груп).

24 лютого, середа

Національний музей літератури України — вул. Богдана Хмельницького, 11;

Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка — провулок Тараса Шевченка, 8а.

25 лютого, четвер

Меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, вул. Вишгородська, 5;

Національний музей Тараса Шевченка — бульвар Тараса Шевченка, 12;

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенко, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького — вул. Саксаганського, 97/95-б/95;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського — вул. Паньківська, 9.

26 лютого, п’ятниця

Музей української діаспори — вул. Московська, 40-б;

Музей окупації Києва — вул. Славгородська(Парк партизанської слави).

28 лютого, неділя

Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини — вул. Терещенківська, 5, кв. 1-3;

Національний художній музей України — вул. Михайла Грушевського, 6.

Культурне збагачення та взаємообмін знаннями — запорука щасливого та прогресивного майбутнього. ​

Якщо ви ще не відвідували ці місця, можливо саме час це виправити!

Єлизавета Кушнір