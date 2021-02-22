Вхід вільний або які столичні музеї можна відвідати у другій половині лютого

Якщо ви не чули про дні відкритих дверей у закладах культури, то ми залюбки поділимося.
Але варто зазначити, що перед відвідинами варто обов’язково уточнити умови, адже деякі з них надають безкоштовний вхід лише для окремих пільгових категорій і за іншим графіком роботи.
22 лютого, понеділок
- Національный музей історії України — вул. Володимирська, 2;
- Музей театрального, музичного та кіномистецтва України — вул. Лаврська, 9, к. 26;
- Музей-квартира Віктора Косенка — вул. Михайла Коцюбинського, 9, кв. 4;
- Музей гетьманства — вул. Спаська, 16-б.
23 лютого, вівторок
- Музей становлення української нації — вул. Лаврська, 27(для пенсіонерів, багатодітних родин та людей з інвалідністю I-II груп).
24 лютого, середа
- Національний музей літератури України — вул. Богдана Хмельницького, 11;
- Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка — провулок Тараса Шевченка, 8а.
25 лютого, четвер
- Меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, вул. Вишгородська, 5;
- Національний музей Тараса Шевченка — бульвар Тараса Шевченка, 12;
- Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенко, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького — вул. Саксаганського, 97/95-б/95;
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського — вул. Паньківська, 9.
26 лютого, п’ятниця
- Музей української діаспори — вул. Московська, 40-б;
- Музей окупації Києва — вул. Славгородська(Парк партизанської слави).
28 лютого, неділя
- Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини — вул. Терещенківська, 5, кв. 1-3;
- Національний художній музей України — вул. Михайла Грушевського, 6.
Культурне збагачення та взаємообмін знаннями — запорука щасливого та прогресивного майбутнього.
Якщо ви ще не відвідували ці місця, можливо саме час це виправити!
Єлизавета Кушнір