Вперше за чверть століття сукню принцеси Діани покажуть публіці

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Єлизавета Кушнір

Сукня буде частиною виставки про історичні королівські палаци.

Так весільне вбрання принцеси Діани покажуть вперше за 25 років. Сукня, з шовкової тафти з пишними рукавами та вишуканим мереживом, позаду прикрашена восьмиметровим шлейфом. Саме у такому образі 19-тирічна Діана вийшла за британського принца Чарльза у 1981 році.

Сукня стане частиною виставки про історичні королівські палаци, яка відкриється 3 червня в Лондоні й триватиме до кінця січня наступного року.

Особисті дозволи на показ вбрання надали обидва сини – принц Вільям та принц Чарльз.

Єлизавета Кушнір

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