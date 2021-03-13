Викрадені понад 40 років тому обладунки повернули до Лувру

Частини італійських обладунків епохи Відродження, викрадені 1983 року під час одного з наймістичніших пограбувань музею, знайдено у приватній колекції.

Церемоніальний шолом і нагрудний знак, що зникли впродовж травневої ночі 1983 року, ідентифіковано у приватній колекції в Бордо, що на півдні Франції. Про це повідомляє New York Times.

Про знахідку заявив експерт зі старожитностей, до якого звернулись з проханням оцінити колекцію. Подробиці щодо того, яким чином ці предмети опинились в колекції, з’ясовуються поліцією.

“У Луврі раді, що ці дві частини обладунків епохи Відродження знайдені завдяки роботі слідчих”, – йдеться в офіційному повідомленні музею. Як тільки він відкриється знову, предмети виставлять для показу.

Броня, оздоблена золотом та сріблом, була створена у Мілані у другій половині 16 століття. До Лувру у 1922 році їх передала Баронеса Саломон де Ротшильд. Наразі їхню вартість оцінюють у 603,000 доларів (500,000 євро).

Музей заявив, що працівники Лувру були стурбовані крадіжкою впродовж всього часу. “Я був певний, що одного дня вони [церемоніальний шолом та нагрудний знак] знову з’являться, оскільки це виняткові об’єкти. Але я ніколи не думав, що все складеться так добре: вони будуть у Франції та все ще разом», – заявив Філіп Малгуйер, керівник спадщини творів мистецтва у розмові з Agence France-Presse.

Наразі у французьку базу глобальних викрадених творів занесено понад 100 000 об’єктів. Лише 900 предметів додали минулого року.

Музей пережив кілька гучних пограбувань. Найвідоміше з них – викрадення картини «Мона Ліза» працівником Лувру у 1911 році. Грабіжника заарештували через два роки, коли він намагався продати картину в Італії.

Олена Фінаєва