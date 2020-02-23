Автори американського рейтингу Wine Enthusiast оприлюднили топ винних регіонів світу, які слід відвідати в 2020 році всім зацікавленим у винному туризмі. Про це повідомляє
Під час формування рейтингу з-поміж 50 запропонованих регіонів було обрано 7 найкращих місць для незабутнього відпочинку серед виноградників. Головна редакторка рейтингу Сьюзан Костржева розповіла, що їхньою ідеєю є відкриття широкому загалу виноробних регіонів світу. Для одних туристів це можливість відвідати нові локації та продегустувати місцеве вино, для інших — шанс випити і придбати вино в місці його походження.
Обрані 7 регіонів цікаві та привабливі не лише своїми виноградниками, а й різноманітними супутніми розвагами: від екскурсій крейдяними печерами Шампаню з винними льохами до сафарі-дегустацій у національному парку Крюгера та майстер-класів з мистецтва виноробства в долині Напа.
До формування рейтингу долучили 20 експертів, які і вирішили, куди в 2020 році краще податися за найсмачнішим вином.
- Мендоса (Аргентина). Найбільш сприятливим сезоном для відвідування є період із листопада до травня. Під час відпочинку неодмінно слід покататися верхи на конях серед виноградників та спробувати страви із райдужної форелі.
- Маргарет Рівер (Австралія). Експерти рекомендують планувати подорож із вересня до лютого з обов’язковим замовленням восьмигодинного туру Cape to wine на виноробні Vasse Felix.
- Національний парк Крюгера (ПАР). Сюди можна приїжджати протягом усього року. У жодному разі не відмовляйтеся від пропозицій місцевих винних господарств та обирайте сафарі-дегустацію в найбільшому національному парку ПАР.
- Шампань (Франція). Під час перебування в цьому регіоні варто завітати на екскурсію до виноробного дому Ruinart, який вважають найстарішим у світі, адже його заснували ще в 1729 році.
- Долина Напа (Каліфорнія). Експерти рекомендують відвідати майстер-клас від виноробного господарства Joseph Phelps Vineyards, під час якого вас навчатимуть змішувати вина.
- Долина річки Деуро (Португалія). Замовляйте екскурсію Six Senses Douro, під час якої ви побачите археологічні розкопки стародавнього міста та навіть наскельний живопис.
- П’ємонт (Італія). Сюди бажано їхати восени. В ідеалі — протягом жовтня. Разом із сомельє Сільвією Апрато вирушайте на екскурсію Barolo & Bareso, де ви зможете не лише спробувати вино та послухати поради експерта, а й долучитися до дегустації трюфелів.
Анастасія Нікуліна