Автори американського рейтингу Wine Enthusiast оприлюднили топ винних регіонів світу, які слід відвідати в 2020 році всім зацікавленим у винному туризмі. Про це повідомляє інтернет-видання НВ із посиланням на першоджерело.

Під час формування рейтингу з-поміж 50 запропонованих регіонів було обрано 7 найкращих місць для незабутнього відпочинку серед виноградників. Головна редакторка рейтингу Сьюзан Костржева розповіла, що їхньою ідеєю є відкриття широкому загалу виноробних регіонів світу. Для одних туристів це можливість відвідати нові локації та продегустувати місцеве вино, для інших — шанс випити і придбати вино в місці його походження.

Обрані 7 регіонів цікаві та привабливі не лише своїми виноградниками, а й різноманітними супутніми розвагами: від екскурсій крейдяними печерами Шампаню з винними льохами до сафарі-дегустацій у національному парку Крюгера та майстер-класів з мистецтва виноробства в долині Напа.

До формування рейтингу долучили 20 експертів, які і вирішили, куди в 2020 році краще податися за найсмачнішим вином.

Мендоса (Аргентина). Найбільш сприятливим сезоном для відвідування є період із листопада до травня. Під час відпочинку неодмінно слід покататися верхи на конях серед виноградників та спробувати страви із райдужної форелі. Маргарет Рівер (Австралія). Експерти рекомендують планувати подорож із вересня до лютого з обов’язковим замовленням восьмигодинного туру Cape to wine на виноробні Vasse Felix. Національний парк Крюгера (ПАР). Сюди можна приїжджати протягом усього року. У жодному разі не відмовляйтеся від пропозицій місцевих винних господарств та обирайте сафарі-дегустацію в найбільшому національному парку ПАР. Шампань (Франція). Під час перебування в цьому регіоні варто завітати на екскурсію до виноробного дому Ruinart, який вважають найстарішим у світі, адже його заснували ще в 1729 році. Долина Напа (Каліфорнія). Експерти рекомендують відвідати майстер-клас від виноробного господарства Joseph Phelps Vineyards, під час якого вас навчатимуть змішувати вина. Долина річки Деуро (Португалія). Замовляйте екскурсію Six Senses Douro, під час якої ви побачите археологічні розкопки стародавнього міста та навіть наскельний живопис. П’ємонт (Італія). Сюди бажано їхати восени. В ідеалі — протягом жовтня. Разом із сомельє Сільвією Апрато вирушайте на екскурсію Barolo & Bareso, де ви зможете не лише спробувати вино та послухати поради експерта, а й долучитися до дегустації трюфелів.

Анастасія Нікуліна