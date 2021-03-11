«What is Ukraine?» – питання, що сколихнуло мільйони

Український блогер Назар Дорош виклав на своїй сторінці в Інстаграм відео під назвою ««What is Ukraine?». У ньому зібрані яскраві кадри з різних куточків країни. Ролик за 2 дні набрав близько 3 млн переглядів.

9 березня на аккаунті Назара Дороша dorosh.raw з’явилося відео про Україну. Воно відразу стало вірусним, захопивши серця мільйонів. Серед прихильників опинилися й інозмеці, так, наприклад, одним із найпопулярніших коментарів виявилися слова «1 ticket to Ukraine please!» (Один квиток до України, будь-ласка!).

Публікація запустила цілий флешмоб, у якому люди викладають красиві місця України під хештегом #what_is_ukraine.

Назар Дорош народився в селищі біля Карпат, а у 2013-му році зацікавився красивими відео. Це надихнуло його вивчати мистецтво красивих кадрів та підштовхнуло до роботи над власним контентом.

Блогер зізнається, що напочатку це було важко, однак сильне бажання мотивувало його працювати й ставити нові цілі так, що він не міг зупинитися.

У ролику, що триває 30 секунд, присутні понад 50 локацій. Серед них: Карпати, Фіолент, Батьківщина-Мати, Джарилгач, Чорнобиль, Асканія-Нова, Олешківські піски, Аккерманська фортеця, Кінбурнська коса, Драгобат, Журавлине озеро, мис Хамелеон, кварцовий кар’єр у Харкові та інші.

На запитання «Як виникла ідея зняти відео про Україну?» Назар відповідає: «Я давно подорожую нашою країною, обожнюю ексклюзивні місця. Зрозумів, що ми не знаємо нашу країну повною мірою. Так я і прийшов до цього».

Рецептом хорошого відео він називає свободу, натхнення та бажання зробити щось гідне для своїх нащадків.

Ролик, що сколихнув серця мільйонів можна переглянути тут .

Це не перше його відео про Україну. Рік тому в YоuTube він виклав відео «Ukraine is my home» (Україна – мій дім), що принесло йому визнання та набрало більше мільйона переглядів.