Windrose: Івано-Франківськ – Румунія

Новий напрямок Windrose: Івано-Франківськ – Бухарест вже з 27 грудня.

Авіакомпанія Windrose оголосила про відкриття нового рейсу з Івано-Франківська до Румунії. Вартість квитків від 2500 грн в один бік. Отже, рейси до Бухаресту почнуть виконуватися з 27 грудня.

Для початку рейси будуть виконуватися два рази на тиждень, в понеділок і в п’ятницю. З України літак вилітатиме о 12:00, а прилітатиме о 13:15. У іншому напрямку літак вилітатиме о 14:00, а прилітати до Франківська о 15:30.

Нагадаємо, вартість квитка від 2500 грн, з урахуванням багажу до 23 кг. Також пасажирам дозволяється провезти безкоштовно один комплект лижного знаряддя, за умовою що його вага разом з багажем не буде більшою ніж 23 кг.

Каріна-Іванна Рискіна