Wizz Air відновлює польоти за новим протоколом безпеки

У своєму листі клієнтам , авіакомпанія повідомила про відновлення польотів в Європі, а також про зміни, які відбулися у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Угорський лоукостер Wizz Air відновлює свою діяльність серед таких країн як, наприклад, Великобританія і Австрія, де це дозволяють нормативно-правові акти і де поступово скасовують карантинні заходи.

В Україні авіакомпанія відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня.

Команди Wizz Air на місцях постійно стежать за ситуацією. Стратегія відновлення діяльності компанії повністю відповідає місцевим законам. Минулого тижня авіакомпанією був введений поліпшений протокол охорони здоров’я і безпеки.

Додаткові заходи безпеки Wizz Air

Тепер на борту літаків Wizz Air пасажири і екіпаж зобов’язані носити маски, щоб гарантувати максимальний захист. Якщо у пасажирів є інші засоби захисту, наприклад рукавички або щитки, авіакомпанія радить використовувати їх і всіляко підтримує таку ініціативу.

Соціальне дистанціювання і заходи гігієни

Крім роздачі безкоштовних вологих серветок під час посадки, Wizz Air також щодня повністю дезінфікує свої літаки. Авіакомпанія просить пасажирів дотримуватися рекомендацій щодо соціального дистанціювання на борту літака і поза ним. Де можливо, дистанціювання буде враховано під час розподілу місць.

Фільтрація повітря у салоні

Важливо пам’ятати, що повітря всередині кожного літака таке ж чисте, як і в лікарняних операційних залах, що досягається за допомогою багаторазового проходження повітря через фільтри типу HEPA, які знешкоджують 99,97% вірусів і бактерій.

Безконтактна оплата

На борту дозволена безконтактна оплата. Її ліміт збільшений до 25 євро, щоб пасажири могли харчуватися і робити покупки на борту, не хвилюючись про безпеку. Журнал, який традиційно використовують всі авіакомпанії для публікації меню та асортименту магазину, тимчасово видаватися не буде. Тому авіакомпанія радить завантажити останнє меню з програми WIZZ до злету.

Гнучкі умови подорожей

Для пасажирів, які планують подорожувати цього літа, проте не знають, чи дозволять це зробити діючі обмеження, Wizz Air рекомендує придбати Wizz Flex при бронюванні. Це дозволяє змінити свій рейс онлайн без штрафу за зміну бронювання, якщо пасажир передумав, або отримати відшкодування у вигляді кредиту на баланс свого акаунту Wizz.

Альона Малюкова