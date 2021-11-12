Японія пропонує новий потяг для огляду визначних пам’яток

Потяг під назвою «Futatsu Boshi 4047» запрацює восени 2022 року. Про це повідомляють The Mainichi з посиланням на оголошення залізничної компанії JR Kyushu.

«Я б хотів, щоб люди по-справжньому цінували красу західного Кюсю, коли подорожуватимуть Futatsu Boshi 4047 вздовж узбережжя», – каже очільник залізничної компанії Тосіхіко Аоягі.

Назва потягу перекладається як «дві зірки» на честь двох префектур, між якими він курсуватиме. «Futatsu Boshi 4047» здійснюватиме одну поїздку на день, однак не щоденно. Переважно потяг вирушатиме в дорогу у вихідні та святкові дні.

Вартість проїзду не відрізнятиметься від вартості квитка у звичайному експрес-потязі та складатиме еквівалент 37 доларів. Під час поїздки туристам пропонуватимуть традиційну їжу.

Остаточний туристичний маршрут перебуває ще на стадії розробки.

Відомо, що Futatsu Boshi з’єднуватиме два узбережжя: море Аріаке та затоку Омура Бей, що розташовані на південному заході Японії.

Тож, якщо Ви давно планували відвідати Країну сонця, що сходить, саме час задуматися над реалізацією своєї мрії.

Ірина Никоряк