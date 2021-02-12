Європейці планують подорожі попри пандемію

Згідно з опитуванням британської лоукост-авіакомпанії easyJet, 65% європейців планують забронювати рейс у 2021 році, попри пандемію та невизначеність щодо обмежень на подорожі.

Опитування, опубліковане минулого тижня, показало, що із загальної кількості користувачів, які вже мали заброньовані квитки на 2021 рік (14%), більше половини (56%) планують забронювати квитки знову цього року, що свідчить про сильне бажання європейців подорожувати в 2021 році.

За словами генерального директора easyJet Йохана Лунгрена «Ми знаємо, що є затриманий попит – це спостерігалося кожного разу, коли обмеження пом’якшувались, але це опитування ще більше показало зацікавленість людей якнайшвидше подорожувати».

Опитування провели в середині січня серед 5000 європейських споживачів, коли країни континенту вводили або переглядали обмеження та знаходились на ранніх стадіях вакцинаційної кампанії. Очікується, що намір подорожувати попри пандемію зросте з послабленням обмежень.

Що стосується людей, які досі не забронювали поїздку, більшість (82%) заявляють, що вони чекають більшої впевненості щодо скасування обмежень на поїздки.

Прогрес, досягнутий вакцинаційними кампаніями у Великобританії та Європі, окупився, оскільки один з підрозділів компанії easyJet Holidays відзначив збільшення кількості бронювань подорожей на 250% у порівнянні з минулим роком. Серед британців, старших 50 років, однієї з перших груп, що отримала вакцину, особливим попитом користуються Канарські острови.

Анастасія Нестеренко