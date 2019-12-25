Ювілейна публікація на OtiumPortal!

Учора, 25 грудня, на нашому інтернет-медіа OtiumPortal було опубліковано 1000-й матеріал!

Переглянути його можна за посиланням: https://otiumportal.com/svit-rizdvianykh-iarmarkiv-vid-klasyky-do-ekzotyky

Щиро дякуємо нашим читачам, які виявляють інтерес до публікацій. Ви надихаєте нас ставати кращими. Сподіваємося, наступного року ми зможемо також потішити вас якісними матеріалами на туристичну тематику.

Редакція OtiumPortal вітає вас з усіма прийдешніми святами! Зичимо в 2020 році міцного здоров’я, гарного настрою, приємних новин та багато захопливих подорожей!