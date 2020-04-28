Збитки туризму в Україні можуть скласти $1,5 млрд

Міністерство культури та інформаційної політики України оцінює збитки від втрати іноземних туристів та зменшення витрат українців на туристичні поїздки за кордон через пандемію коронавірусу в 1,5 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України . В уряді припускають, що наші туристичні звички після карантину зміняться. Тому і формат надання туристичних послуг теж зазнає змін. Незважаючи на те, що після карантину українці менше панікуватимуть, внутрішній страх усе ж залишиться. Тому однією з найголовніших змін стане дотримання соціальної дистанції.

Водночас урядовці припускають, що після кризи більше шансів відновитися має саме внутрішній, а не виїзний туризм. Адже у світі обмеження почнуть знімати поступово. Деякі країни вже заявили про те, що не прийматимуть іноземних туристів цьогоріч. Інші відкриють кордони в кращому випадку до осені. Адже спершу дозволять пересуватися лише в межах країни. Згідно з планом виходу з карантину, який днями опублікував Кабмін, Україна відновить авіасполучення з іншими країнами теж лише на останньому етапі. “У разі якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть Батьківщиною”, – зазначила т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Нагадаємо, раніше Світова рада з подорожей та туризму оцінила збитки світової туристичної галузі через пандемію коронавірусу в 2,1 трильйона американських доларів у 2020 році.

Інна Лебеденко