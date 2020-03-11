Зміни у розкладі польотів МАУ

МАУ надали інформацію стосовно змін у розкладі польотів через вірус Covid-19.

МАУ прокоментували, що багато рейсів будуть переглянуті вже у другій половині березня-квітня через політику держав, що стосується зменшення інтенсивності мобільності населення.

Авіакомпанія радить пасажирам перевіряти статус вильоту у своєму особистому кабінеті. Зміни торкнуться напрямків Швейцарії, Іспанії, Італії, Франції, Чехії, Австрії, Фінляндії, Туреччини, Великої Британії, Ізраїлю, Угорщини, Польщі, Данії та внутрішніх рейсах України.

Президент «Міжнародних авіаліній України» Євген Дихне на свій сторінці у Facebook повідомив: «Ми як завжди рекомендуємо пасажирам перевіряти статус свого вильоту в особистому кабінеті або у свого туристичного агента перед вильотом. Пасажири, які залишили авіакомпанії контакти зворотного зв’язку будуть проінформовані проактивно».

До цього ж авіакомпанія стверджувала, що не відчуває зниження трафіку у зв’язку з вірусом. Наприклад, у ситуації зі спалахом хвороби в Італії було всього 26 звернень стосовно переоформлення квитків. За даними МАУ, п’ятьом людям повернули кошти за квитки, а іншим 21 перенесли рейс на інші дати.

Каріна-Іванна Рискіна