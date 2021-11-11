«Зимове королівство» у Польщі: встигніть придбати квитки

Двері найбільшого у Польщі парку розваг Енерджиляндія (Energylandia) з 26 листопада знову будуть відкритими. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті комплексу.

Вхід до «Зимового королівства» Енерджиляндії буде здійснюватися за квитками у період з 26 листопада до 23 грудня.

Увазі гостей буде представлено розваги на будь-який смак – від американських гірок до різноманітних смаколиків. Останні можна буде знайти у новій зоні парку – Солодкій Долині (Sweet Valley).

Нещодавно на головній сторінці парку було анонсовано відкриття ще однієї зони – Солодкої Долини. У новій локації відвідувачі знайдуть цілий світ, створений із солодкої вати, шоколаду та льодяників.

Втілення дитячих казок про країну солодощів неодмінно допоможе маленьким гостям поринути у вир зимових пригод, а їхнім батькам подарує можливість знову пережити магічні митті дитинства.

Дарина Чабанова