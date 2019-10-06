Берлін: що відвідати

Німеччина стала однією з найвідкритіших країн Європи для українців як у сенсі роботи, так і в сенсі навчання та подорожей. Все частіше наші студенти від’їжджають до Німеччини на стажування, практику або за іншими освітніми міжнародними програмами. Але я вирішила відвідати столицю Німеччини як турист і трохи пожити буденним життям берлінців.

Щодо інфраструктури

Берлін має чудову транспортну сітку по всій столиці і за її межами. Ми проживали за містом, однак не мали жодних проблем з тим, як добратися до центру. Проблема полягала тільки у часі. Загалом на транспорт ми витрачали близько 40 хвилин в один бік, але велика кількість пішохідних зон дозволяла витрачати менше часу на транспорт і більше часу на прогулянки містом.

Трамваї у Берліні в один рівень із зупинкою, що дозволяє людям з інвалідністю або батькам із коляскою самостійно заїжджати і виїжджати в салон.

Здається десь чверть Берліна використовує велосипед як постійний транспорт. Вся транспортна мережа Берліна збалансована, тому в громадському транспорті немає тисняви, а на дорогах заторів. Хоча у більшості жителів є автомобіль, але користуються вони ним рідко.

Щодо поїсти

Якщо Ви зголодніли у столиці, то проблем із пошуком місця не буде. Адже у Берліні можна знайти ресторани-представники будь-якої кухні на Ваш смак. До того ж, поїсти тут можна безкоштовно. У місті існує маса організацій, об’єднаних в рух з порятунку їжі «Фудшерінг», які забирають зайву їжу там, де її не з’їли, і роздають там, де їй будуть раді. Наприклад, люди, які забирають їжу в магазинах, складають її в спеціальні холодильники, а всі охочі забирають з них те, що їм потрібно. У багатьох із таких пунктів необхідно показувати документи про те, що ти живеш на соціальну допомогу або отримуєш дуже мало грошей, але є місця, куди можна прийти і, нічого не показуючи, отримати будь-яку їжу — хліб, овочі, фрукти, йогурти, сосиски — все те, що в найближчі дні може зіпсуватися і від чого намагаються позбутися магазини, кафе і ресторани.

Щодо культурних пам’яток

Гуляючи по Берліну, обов’язково загляньте до Музейного острову. Історія Вавилона, Єгипту, Персії, готика і романтизм — все це в його п’яти музеях. Зручно, по музейній карті за кілька днів можна їх обійти. На острові знаходиться і красивий Кафедральний собор.

Після об’єднання Німеччини в 1990 році історики обох країн відчували суттєві труднощі у створенні єдиної експозиції зі збережених раритетів. Тому всі музеї по черзі перебували на реконструкції, яка не закінчена і зараз. Останнім залишився Пергамський музей.

Музей Боде. Тут зібрані унікальні колекції скульптур, предметів візантійського мистецтва. Відвідувачі також побачать нумізматичні збори. У стінах музею Боде знаходиться всесвітньо відомий Монетний кабінет, що складається з чотирьох залів, в яких зібрані монети, випущені в період з VII століття до н. е. і до наших днів.

Пергамський музей. Будівля музею має три крила, в кожному із яких розміщується окрема колекція, серед них Близькосхідний музей, Антична колекція і Музей ісламського мистецтва. Найціннішим експонатом вважається Пергамський вівтар.

Стара національна галерея. Музей славиться своєю великою колекцією живопису XIX століття. Тут представлені картини відомих європейських художників у стилі романтизму, класицизму, імпресіонізму, бидермайера і навіть модернізму.

Старий музей. Тут знаходяться рідкісні зібрання творів мистецтва родом з Риму і Древньої Греції. Більш того, з 2011 року на другому поверсі музею представлені колекції експонатів етруського і давньоримського мистецтва.

Новий музей. Остаточне відкриття Нового музею датоване 2009 роком. На сьогоднішній день у ньому можна споглядати чудові експонати, пов’язані з мистецтвом Близького Сходу, Скандинавії, Північної Африки та інших країн. Саме в цьому музеї виставлено всесвітньо відомий бюст Нефертіті.

“Оскільки я захоплююсь культурою і ходжу постійно на лекції стосовно мистецтва, то цей острів став для мене естетичною насолодою. Особливо Стара національна галерея: величність епохи Відродження, багатство мистецтв бароко та модерну — усе це я тут ретельно роздивилася.” — Ольга, студентка.

У середньому вхід до кожного з музеїв коштує близько 10 євро. Тому перед тим, як йти до музею, то варто прочитати опис кожного, щоб обрати більш цікавий для себе і не витратити гроші дарма.

Анастасія Вознюк