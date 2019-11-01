Статті

Стамбул – місто на двох континентах

Каріна-Іванна Рискіна

“Якщо кому-небудь судилося поглянути на світ лише раз, йому слід звернути погляд на Стамбул.” Дізнайстеся, які пам’ятки можна відвідати безкоштовно та який палац надихав на творчість самого султана Селима III.

Віртуальні мандри: замки та палаци України

Анастасія Нікуліна

Ми продовжуємо створювати для вас добірки віртуальних екскурсій. На цей раз ми вирішили не виходити за межі того, що пропонує український віртуальний туризм, тому пропонуємо відвідати онлайн разом із нами 5 замків та палаців України.

Чернівці – європейське місто в Україні

Вероніка Красуляк

Сан-Франциско — мальовниче місто Каліфорнії

Анастасія Нікуліна

Віртуальні мандри: музеї Європи

Анастасія Нікуліна

Кілька цікавих фактів про Нью-Йорк

Каріна-Іванна Рискіна

Новини

Криза туризму – бути чи не бути?

Інна Лебеденко

2,1 трильйона американських доларів – саме таких збитків може зазнати світова туристична галузь через пандемію коронавірусу на планеті.  А кількість робочих місць, які можуть зникнути, становить близько 75 мільйонів. Про це повідомила Світова рада з подорожей та туризму (WTTC). 

Кекенгоф — цвітіння тюльпанів онлайн

Каріна-Іванна Рискіна

Велику китайську стіну знову відкрили для туристів

Каріна-Іванна Рискіна

Онлайн-екскурсія Полтавою

Каріна-Іванна Рискіна

Віртуальний похід на гору Піп Іван

Каріна-Іванна Рискіна

На час карантину закриють аеропорти України для вильоту туристів

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