Статті
Стамбул – місто на двох континентах
“Якщо кому-небудь судилося поглянути на світ лише раз, йому слід звернути погляд на Стамбул.” Дізнайстеся, які пам’ятки можна відвідати безкоштовно та який палац надихав на творчість самого султана Селима III.
Віртуальні мандри: замки та палаци України
Ми продовжуємо створювати для вас добірки віртуальних екскурсій. На цей раз ми вирішили не виходити за межі того, що пропонує український віртуальний туризм, тому пропонуємо відвідати онлайн разом із нами 5 замків та палаців України.
Новини
Криза туризму – бути чи не бути?
2,1 трильйона американських доларів – саме таких збитків може зазнати світова туристична галузь через пандемію коронавірусу на планеті. А кількість робочих місць, які можуть зникнути, становить близько 75 мільйонів. Про це повідомила Світова рада з подорожей та туризму (WTTC).