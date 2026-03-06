Мальдіви стануть країною-господарем ITB Berlin 2027

Мальдіви офіційно оголошені країною-господарем міжнародної туристичної виставки ITB Berlin 2027 — однієї з найвідоміших B2B-подій у світовій туристичній індустрії. Відповідну угоду сторони підписали під час ITB Berlin 2026: документ уклали генеральний директор і керівний директор Visit Maldives (MMPRC) Ібрагім Шіурі та генеральний директор Messe Berlin Маріо Тобіас.

У Messe Berlin наголосили, що Мальдіви вже мали статус країни-господаря виставки раніше, а повернення до цієї ролі через десять років свідчить про тривале партнерство та стабільну присутність архіпелагу на міжнародному туристичному ринку. За словами Маріо Тобіаса, у 2027 році країна матиме можливість представити не лише свою природну привабливість, а й підходи до поєднання туризму та сталого розвитку. Статус країни-господаря дає Мальдівам центральну роль у програмі ITB Berlin 2027. Зокрема, саме вони прийматимуть офіційне гала-відкриття 15 березня 2027 року, а основна програма виставки проходитиме з 16 до 18 березня 2027 року в Berlin Expocenter City. У межах участі країна готує національний стенд, культурну програму, пресактивності та заходи для професійного нетворкінгу.

Для Мальдів це не лише іміджева, а й стратегічна можливість посилити позиції на німецькому та ширшому європейському ринках. У комунікаціях Visit Maldives йдеться про намір використати виставку як платформу для просування повного спектра туристичної пропозиції країни: від люксових курортів і бутик-готелів до дайвінгу, водних видів спорту, wellness-напряму та культурного досвіду локальних островів. Також окремо підкреслюється, що сталий розвиток і захист морських екосистем залишаються частиною туристичної стратегії держави.

Окремий акцент у підготовці до 2027 року — національна кампанія Visit Maldives Year. На початку лютого 2026 року президент Мальдів Мохамед Муїззу офіційно оголосив 2027-й “Роком відвідування Мальдів”. За задумом влади, ця ініціатива має стати великою міжнародною промокампанією, що включатиме участь у ключових туристичних подіях, роуд-шоу та цифрове просування, аби ще більше посилити глобальну впізнаваність країни як туристичного напряму.

У цьому контексті роль ITB Berlin 2027 виглядає логічним продовженням державної туристичної стратегії: країна отримує одну з найпомітніших міжнародних платформ саме в той рік, який сама ж визначила як знаковий для просування бренду Maldives. Це дає змогу інтегрувати виставкову присутність у ширшу маркетингову кампанію та посилити міжнародні партнерства. Такий висновок випливає з офіційних заяв Visit Maldives і Messe Berlin.

Додаткову політичну вагу цій новині надає і нещодавній візит президента Муїззу до Німеччини. Офіційна поїздка відбулася 9–13 лютого 2026 року на запрошення федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Під час візиту сторони проводили переговори на високому рівні, а сама поїздка проходила в рік 60-річчя дипломатичних відносин між Мальдівами та Німеччиною. Тож співпраця навколо ITB Berlin розвивається на тлі ширшого політичного та економічного зближення. Для глобальної туристичної індустрії це рішення означає, що у 2027 році Мальдіви матимуть одну з найпомітніших презентаційних ролей на ITB Berlin — із наголосом не лише на пляжному люксі, з яким країну традиційно асоціюють, а й на різноманітності пропозиції, екологічному порядку денному та роботі з міжнародними ринками.

Сергій ПАРХОМЧУК

Головне фото: itb.com