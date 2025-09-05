Подих середньовічності або подорож у Фрайбург

Німецьке місто Фрайбург є доволі великим, але маловідомим туристам. Це одне з найбільших міст федеральної землі Баден-Вюртенберг, яке розташоване на краю Шварцвальду («Чорного лісу») — мальовничого гірського масиву з чудовими ландшафтами. Воно варте уваги через особливу атмосферу молодості та середньовіччя.

Історія

Фрайбург має доволі багату історію — він був заснований у 1120 році герцогом Бертольдом III Церінгеном як місто, яке має право на вибір місцевого самоврядування та на вільне розпорядження грошима скарбниці. Незважаючи на повне зруйнування міста під час Другої світової війни, Фрайбург залишився вільним та зберіг свій сильний дух.

Зараз Фрайбург полярний серед молоді та активних людей. З-поміж 230 тисяч мешканців тут понад 30 тисяч студентів. Їхню увагу привернув Фрайбурзький університет, який був заснований у 1457 році та є одним із найстаріших у Європі.

Гора Шлоссберг

Найвизначнішою природною пам’яткою Фрайбургу є лісиста гора Шлоссберг. Місцеві жителі люблять її всім серцем та проводять там багато часу, влаштовуючи пікніки та прогулянки.

До речі, на Шлоссбергу є оглядовий майданчик у вигляді вежі, з якої відкривається неймовірний краєвид на все місто. Цікавий факт: її побудували не за кошти місцевого бюджету, а за пожертви місцевих.

Мюнстер

Фрайбурзький кафедральний собор (чи мюнстер, як його називають німці) — це головна історична пам’ятка міста. Він будувався упродовж 300 років у готичному та романському стилях. Його особливістю є 116-метровий шпиль 14 століття — єдиний у Німеччині, який зберігся без змін до нашого часу.

Окрім шпиля, фрайбурзський мюнстер також відомий дивакуватими водостічними жолобами. Зокрема, там є ринва у вигляді людини, яка випускає воду із сідниць. За легендами, одні вважають, що вона була встановлена навпроти резиденції єпископа-боржника, а інші — що навпроти будинку людини, яка відмовилася пожертвувати на будівництво собору.

Мартінстор

Мюнстер — це не єдина пам’ятка, яка збереглася після кровопролитної війни. Окрім неї, у Фрайбурзі також залишилися двоє воріт. Перші з них — це Мартінстор (ворота Мартіна). Вони були побудовані в 1202 році та є найпершими воротами в місті.

Ворота Мартінстор мають сумну славу — раніше вони були в’язницею для місцевих відьом. Але зараз це звичайна вежа з трамвайними коліями під ними. Про минуле нагадує хіба що табличка, яка була встановлена в пам’ять про всіх невинних жертв відьомських репресій.

Швабентор

Швабентор (Швабські ворота) — це другі ворота, які збереглися у Фрайбурзі. Раніше в вежі воріт розташовувалася міська варта, але зараз там музей діорам, присвячених історії Південної Німеччини.

Кауфхаус

Кауфхаус (Торговий дім) — це яскрава червона будівля 16 століття, схожа на пряниковий будиночок, яка варта уваги кожного туриста. Раніше в ній розташовувалися універмаг, митниця, фінансові та адміністративні організації. Сьогодні вона є місцем для проведення офіційних прийомів, конференцій, банкетів та концертів.

Китовий будинок

А ось наступну будівлю точно повинні вподобати прихильники фільмів жахів. Як і Кауфхаус, вона також була побудована в 16 столітті в пізньому готичному стилі. Китовий будинок відомий як місце дії фільму жахів «Суспірія» італійського режисера Даріо Ардженто. У цій стрічці будівля, яка зараз належить місцевому банку, виконувала роль балетної школи.

Музей августинців

Музей августинців є одним із найбільш відомих та яскравих музеїв Південної Німеччини. Він розташований у будівлі колишнього августинського монастиря, який був побудований у 14 столітті в готичному стилі.

Музей присвячений августинському ордену та місцевій історії, а в його експозиції можна побачити оригінали скульптур із місцевого мюнстеру, гобелени, ювелірні вироби, середньовічні дерев’яні скульптури

Фрайбурзькі струмки

Фрайбурзькі струмки — це найяскравіша пам’ятка міста, яка вирізняє його серед інших. Струмки мають цікаву, хоча й доволі просту історію: в 1170 році містяни почали будувати водостічні жолоби біля своїх будинків задля легшої боротьби з частими пожежами та годуванням свійських тварин.

Цікавий факт: вважається, що якщо Ви випадково вступите ногою в такий струмок, то одружитеся з місцевим мешканцем.

Де поїсти?

Одним із найкращих місць, де можна спробувати місцеву чи світову кухню, є Марктхалле — старий ринок, який розташований у центрі міста. У ньому можна побачити багато різноманітних ресторанів просто неба. Зокрема, тут представлені заклади німецької, італійської, французької, тайської, бразильської, мексиканської, індійської кухонь.

До речі, у рибних ресторанах клієнт може сам обрати рибу, устриці чи креветки, та їх приготують прямо на його очах.

Як доїхати?

У Фрайбурзі немає міжнародного аеропорту, тому дістатися до нього можна тільки з інших міст. Хоч найближче летовище розташоване в Базелі, найзручніше їхати з Штутгарта чи Франкфурту. З них до Фрайбургу можна дістатися або залізницею за декілька годин, або автобусом чи автомобілем трасою А3, А5.

Фрайбург — це справжня перлина Шварцвальду, яка пережила багато війн протягом свого існування, але водночас змогла зберегти свою атмосферу старовинності з подихом нового життя.

Варвара Борисовська

Головне фото: mandry.club