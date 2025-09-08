Чернівці – подорожуй Україною!

Внаслідок панування Австро-Угорської імперії, місто Чернівці чимось схоже на старовинну Європу, але з українським колоритом. Місто заворожує своєю красою з першого погляду: затишні вулички, милі кав’ярні, багата архітектурна спадщина враз приковують увагу завзятого мандрівника.

Перше нагальне питання, яке виникає у кожного мандрівника перед поїздкою, звичайно ж, як туди дістатися? Відправною точкою стане для нас славетне місто Київ. Звідси можна дістатися до Чернівців автомобілем, потягом або літаком. Година часу, і Ви у старовинному місті Чернівці. Завжди плануйте свою подорож вчасно, аби швидко та економно дістатися пункту призначення.

Дорога втомлює будь-кого: як завзятого мандрівника, так і мандрівника-любителя, тож час обирати місце перепочинку. Чернівці – дуже демократичне місто, тому Ви можете зупинитися в центрі міста, не віддавши за ніч у готелі пів царства. А якщо ще зарання забронюєте готель або апартаменти на Booking.com, зможете добряче зекономити.

На що подивитися в Чернівцях?

Місто Чернівці – колоритне та багатогранне. Тут Ви точно гарно проведете свій час. Першим пунктом призначення в Чернівцях є не славнозвісний університет, як Ви могли подумати, а Органний зал. Він приваблює до себе своєю величчю та магією органної музики. Тож обов’язково заплануйте похід на концерт по приїзді до Чернівців – атмосферний вечір та незабутні емоції Вам гарантовані.

Якщо з планами на вечір вирішено, можемо організувати прогулянку містом. Місцеві дуже пишаються та радять усім прогулятися вулицею, названою на честь української письменниці, Ольги Кобилянської. За словами тутешніх, це єдина вулиця, на якій не розбиті дороги.

Якщо Ви вирушили у подорож на власному автомобілі, будьте обачними: Чернівецькі дороги, мабуть, найгірші дороги у світі, а в деякі туристичні місця можна дістатися лише позашляховиком.

Але загострювати увагу на проблемі міста не будемо, повертаємось до найкрасивішої вулички у Чернівцях. Гуляючи нею, виникає відчуття, ніби ти знаходишся десь у Парижі чи Відні, настільки вже місто нагадує усім давно відому Європу. А ще гуляючи містом обов’язково зверніть увагу на дім-корабель (вул. Головна, 25), музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської (площа Театральна, 1), художній музей (площа Центральна, 10), будівлю залізничного вокзалу, німецький дім (вул. О. Кобилянської, 10), та турецьку криницю (вул. Турецька, 30).

Звісно, не обділіть своєю увагою славетний університет ім. Юрія Федьковича (ми впевнені, що Ви їхали до Чернівців, аби побачити справжній “український Гогвардс”).

Якщо хочете не лише помилуватися спадщиною ЮНЕСКО зовні, але й побачити серце університету, його аристократичні лекційні зали та мармурні коридори – запишіться на екскурсію. Адже тільки з екскурсоводом Ви зможете потрапити до різних кімнат та залів.

Ознайомившись містом, також варто познайомитись з видатними місцевими жителями, які своєю любов’ю до міста та улюбленої справи роблять Чернівці відомими на весь світ.

Знайомтесь, Леонід Ковальчук – людина, яка не лише навчилась конструювати різні моделі літаків з нуля за допомогою Інтернету, але й навчила цій кропіткій праці дітлахів. Леонід навчає дітей в Палаці творчості дітей та юнацтва, тож якщо Вам пощастить побачити Леоніда за улюбленою справою, не соромтеся, а завітайте на відкритий урок, на якому Ви зможете власними руками сконструювати модель справжнього літака на згадку про подорож Чернівцями.

Де перепочити та смачно поїсти?

Етнічна багатошаровість Чернівців добре вплинула на гастрономічну культуру міста – тут можна знайти італійські ресторанчики, німецькі пивні та кошерні заклади, ресторани європейської та східної кухні. Якщо Вам хочеться ненадовго відчути себе в Італії – відправляйтесь до закладу Канапа (вул. Філармонії, 10), справжня італійська кухня та затишний інтер’єр Вам гарантовані. Якщо ж хочете скуштувати смачного українського борщу та наїстися досхочу мамалиги – прямуйте до етноресторану Колесо.

Ось таким незвичним, колоритним та багатогранним видалося місто. Що ще раз доводить українську народну мудрість: “В гостях добре, а вдома краще”. Не цурайтеся України, подорожуйте нею, закохуйтесь в своє рідне та розвивайте внутрішній туризм, адже Україна, як і раніше, справді варта Вашої уваги.

Марина Поліщук

Головне фото: vidviday.ua