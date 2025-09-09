Від класики до модерну: артгід галереями Відня

В австрійській столиці не можна обійти стороною художні галереї. Тут зібрані шедеври Рафаеля і Босха, витвори австрійських модерністів Клімта і Шіле, сюрреалістичні роботи Пікассо, «балерини» Дега і «лілії» Моне. Тим, для кого класики здаються нудними, Відень може запропонувати сотні шедеврів сучасного мистецтва. Про культурні must-see міста розповідаємо в нашому артгіді.



Головний музей країни

Культурний маршрут туриста у Відні неодмінно має початися з Kunsthistorisches – Музею історії мистецтв. Він розташований навпроти Музею природознавства на площі Марії-Терезії. Пішки від Стефанплатц можна дійти за 15 хвилин, або ж доїхати на метро чи автобусом до станції Burgring. Квиток у музей коштує 16 євро – придбати його можна й онлайн.

У музеї представлено багато мистецьких шедеврів, зібраних Габсбургами. Умовно музей поділяється на три частини: у правому крилі другого поверху виставлені римські, грецькі, єгипетські експонати, у лівому – предмети декоративно-ужиткового мистецтва XIII–XIX століть з усього світу. Головне – не пропустити відому золоту шестикілограмову сільничку Франциска I. На третьому поверсі зібрані витвори відомих митців минулих століть. Тут можна побачити роботи Брейгеля Старшого, Тиціана, Рубенса, Рембрандта, Арчімбольдо і десятків інших художників. Гордість музею – «Вавилонська вежа» Брейгеля і «Мадонна на луці» Рафаеля.

Австрійський модерн

Зовсім інше мистецтво у Музейному кварталі – це сучасний мистецький комплекс. На площі є музей Леопольда, галерея MUMOK і архітектурний центр Відня. Музейний квартал знаходиться навпроти площі Марії-Терезії – щоб потрапити туди увійдіть в арку будинку із написом MQ, що на вулиці Museumsplatz.

Найкращий спосіб ознайомитися із творчістю видатних австрійських модерністів ХХ століття – відвідати музей Леопольда, створений із колекції лікаря-офтальмолога Рудольфа Леопольда. Будівля має форму куба з асиметрично розпланованими вікнами. Квиток обійдеться у 14 євро – купити його можна онлайн на сайті Leopold Museum. У чотириповерховому музеї можна побачити «Смерть і життя» Густава Клімта і роботи його учня – Егона Шіле: «Старі будинки в Крюмау», «Смерть і дівчину», автопортрети. Крім того, в музеї зберігаються картини Оскара Кокошки, Коломана Мозера, Антона Коліга та інших художників. Тут також регулярно влаштовують виставки відомих сучасних митців.

Зібрання шедеврів

Поблизу міського саду Відня знаходиться галерея Albertina. Тут ви знайдете роботи імпресіоністів і авангардистів, а також величезну кількість тимчасових експозицій. Серед найцікавіших робіт – «Дві балерини» Едгара Дега, «Латаття» Клода Моне, а також витвори Пікассо. Вхідний квиток для дорослих – 16,9 євро, людям до 26 років – 11,9 євро.

Символ Австрії

Ще одне обов’язкове для відвідування місце – палац Бельведер. Дібратися туди найзручніше на метро – рушайте до станції Südtiroler Platz-Hauptbahnhof, а звідти – 10 хвилин пішки.

Навколо барокового палацу розкинувся розкішний парк і величезний фонтан. Потрапити усередину можна за 16 євро, а купивши квиток на сайті ви оминете довжелезну чергу біля кас.

Бельведер сьогодні – найбільше сховище історичної мистецької спадщини Австрії. Більшість туристів їдуть сюди, щоб побачити легендарний «Поцілунок» Густава Клімта – чи не головний символ усього австрійського мистецтва. У палаці також представлені роботи Міхаеля Пахера, Якоба ван Шуппена, Фердинанда Георга Вальдмюллера, Каспара Давида Фрідріха, Ганса Макарта, Еґона Шіле і Оскара Кокошки. А ще можна загадати бажання – для цього відвідувачі поглажують за годинниковою стрілкою груди жінки-сфінкса.

Божевільний художник

Австрійський художник Фріденсрайх Гундертвассер у 1991 році відкрив «Віденський дім мистецтв». На двох поверхах розміщені його химерні роботи – суміш експресіонізму, сюрреалізму і фантастичних будівель Гауді. Квиток – 11 євро. Неподалік також розташований відомий асиметричний кольоровий будинок, споєктований Гундертвассером.

Сучасне мистецтво

Відень сміливо можна назвати містом сучасного мистецтва. Картини відомих художників ХХІ століття виставляють у галереї сучасного мистецтва MUMOK, виставковому центрі Kunsthalle Wien, 21er Haus при музеї Бельведер та інших місцях.

Безкоштовний вхід

Усі віденські музеї безоплатні для відвідувачів до 18 і від 65 років. Також скрізь є дні безкоштовного відвідування. У лютому цього року міська влада оголосила про старт нового екопроєкту – квитки в музеї даруватимуть тим, хто обирає екологічно чистий транспорт. Учасники проєкту Kultur-Token за два тижні пересування пішки чи велосипедом отримуватимуть один токен, який можна буде обміняти на вхід до музею. Із проєктом у тестовому режимі працюють Музей Відня, виставковий зал «Кунстхалле Відень», Фолькстеатр і Віденський Концертхаус. Пізніше його готові підтримати інші музеї міста.

Відень – місто художніх контрастів. Тут можна побачити і картини з релігійними мотивами, і роботи Босха, і геометричні шедеври Пікассо, і похмурі витвори Шіле. Тож кожному місто запам’ятається чимось особливим.

Софія Лазарова

