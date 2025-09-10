Мондор-ле-Бен — бальнеологічна перлина Люксембургу

Велике Герцогство Люксембург — одна з найменших країн Західної Європи, проте на її теренах знайшлось місце для популярного бальнеологічного курорту — Мондорф-ле-Бен, де колись проходив лікування від ревматизму відомий французький письменник Віктор Гюго, а зараз відпочивають тисячі туристів з усього світу.

Історія місцевості

За легендою, місто назване на честь улюбленої племінниці короля франків Карла Великого — Муоміни, яка пожертвувала всі свої статки абатству в Ехтернахе. На її честь назвали селище, назва якого протягом століть трансформування вимови перетворилася у Мондорф, тоді як ле-Бен з французькою означає ванни або джерела води. У Люксембургу діє три офіційні мови: німецька, французька та люксембурзька. Остання має спільні з німецькою мовою германські корені, тому і назв у курорту дві: Мондор-ле-Бен — французькою, Муннереф — люксембурзькою. У 1878 році тут знайшли перше джерело соленої мінеральної води. Вона виявилась схожою на лікувальну воду в Екс-ле-Шапель (берег озера Бурже, Франція). У 1913 році знайшли друге джерело, яке назвали “Марія-Аделаїда”. Після цього й розпочалась ера лікувального туризму.

Характеристика мінеральної води

Температура води досягає 25 градусів, має великий вміст натрію, хлориду, кальцію та інших мінеральних речовин. Цілющі якості джерел доведені при лікуванні ревматизму, хворобах печінки та кишківника. Місцеву мінеральну воду не лише п’ють, а й використовують для ванни, тому Мондорф-ле-Бен може похизуватися і високоякісними СПА-процедурами.

Як дістатися до Мондорф-ле-Бен

Оскільки Мондорф-ле-Бен знаходиться лише за чотирнадцять кілометрів від Люксембургу, то найкращий та найлегший варіант — це авіапереліт до столиці. На жаль, прямих рейсів з міст України немає, тому доводиться обирати з пересадкою. Найближчі пересадочні пункти — Відень, Мюнхен та Мілан.

Також до Люксембургу можна дістатися за допомогою електрички чи автобуса з інших європейських країн. Найлегше це зробити з країн Бенілюксу через придбання Eurail Benelux Pass. З Брюсселю поїздка буде тривати приблизно чотири години. Звідти до Мондор-ле-Бену можна дістатися на громадському транспорті (175 автобус, який до пандемії прямував із залізничного вокзалу кожні 20 хвилин) або взяти в оренду автомобіль.

Чим Мондор-ле-Бен особливий

Єдине в Люксембургу казино

На території Мондор-ле-Бену знаходиться єдине у Люксембургу казино під назвою CASINO 2000. Тут можна зіграти не лише на ігрових автоматах, але й у французьку рулетку або Блек Джек. Це також місце культурного осередку міста: тут відбуваються музичні вистави, спектаклі та різноманітні культурні події.

Пам’ятки Другої світової війни

Саме в Мондорф-ле-Бен у готелі «Палас-хотел» утримувались до Нюрнберзького трибуналу найвпливовіші нацистські злочинці — рейхсмаршал Герінг, Еппа, Ріббентроп і інші. Проте у 1988 році готель був знесений. Також на теренах міста знаходиться солдатське кладовище, на якому поховані декілька тисяч військовослужбовців з обох сторін конфлікту.

Термальний парк

Для вечірнього променаду найкраще підійде цей парк розміром у 45 гектарів. Він був збудований одразу після відкриття джерела у 1879 році видатним ландшафтним дизайнером Едуардом Андре, який також брав участь у створенні парків у Монте-Карло та Ліверпулі.

Тут можна грати в гольф, гуляти, дивитися на бджолині вулики та відвідувати амфітеатр. Також у парку є зелений лабіринт з більш ніж 17 квітковими композиціями.

Музей авіації

Саме у Мондорф-ле-Бен зародилася люксембурзька авіація. У 1909 році тут відбулося перше в країні повітряне шоу, яке зібрало понад 200 тисяч глядачів. Музей розташований у Mondorf Thermal Park.

У експозицію входить перша в Люксембургу повітряна куля, парашути різних періодів і колекція авіаційних приладів. Особливо пишаються одним з останніх дерев’яних літаків та оригінальним відреставрованим монопланом “Klemm” 1934 року з великими червоними крилами.

Музей працює з середи по неділю з 14:00 до 18:00.

Мондорф-ле-Бен — гарний вибір для тих, хто потребує спокійний оздоровчий відпочинок. Європейський рівень обслуговування та комфорту, а також висока якість лікувальної води допоможуть провести відпустку з найбільшою користю.

Юлія Конончук

Головне фото: blog.europa.jobs