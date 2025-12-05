Європа ставить ліміти туристам

Після пандемії туристичні потоки в Європі зросли настільки стрімко, що багато популярних міст опинилися на межі інфраструктурної та соціальної перевтоми. Венеція, Барселона та інші мегаполіси запроваджують нові правила для мандрівників: від плати за вхід до обмеження групових екскурсій.

Туристичний пік

Повернення до активних подорожей після пандемії стало гарною новиною для світової економіки, але водночас — серйозним викликом для міст, які протягом десятиліть були центрами масового туризму. Дешеві перельоти, популярність коротких поїздок та зростання ролі соціальних мереж призвели до того, що деякі міста почали приймати кількість туристів, значно більшу за власні можливості. Перевантажений громадський простір, шум, складнощі з транспортом, зростання цін на оренду та витіснення місцевих мешканців із центральних районів змусили муніципалітети шукати нові, інколи радикальні механізми регуляції.

Венеція: перший у світі обов’язковий платний вхід

Венеція — один із найвідоміших прикладів міста, яке втратило контроль над туристичними потоками. У 2024 році місцева влада ввела обов’язкову плату для одноденних туристів у розмірі від п’яти до десяти євро. За словами представників мерії, цей збір не має на меті фінансового зиску — він покликаний зменшити кількість відвідувачів, які не ночують у місті, але створюють значне навантаження на інфраструктуру. Паралельно введено заборону на використання гучномовців у центральних районах та обмеження на чисельність екскурсійних груп. Попри нові правила, 2024 рік став рекордним за туристичним потоком: Венецію відвідали понад 38 мільйонів людей.

Барселона: скорочення круїзних ліній і перегляд правил оренди

Барселона зіткнулася з іншою формою перевантаження — круїзним туризмом. Щодня до міста прибувають великі судна з тисячами пасажирів, які за короткий проміжок часу прагнуть побачити ключові пам’ятки. Така концентрація відвідувачів призводить до переповнених вулиць, заторів і додаткових екологічних ризиків.

Місцева влада оголосила плани поступового скорочення кількості круїзних терміналів до 2030 року. Одночасно посилюються правила короткострокової оренди житла, оскільки підвищений попит з боку туристів став однією з причин різкого зростання цін у центральних районах міста.

Аналітики наголошують, що надмірний туризм впливає не лише на комфорт мешканців, а й на культурну та природну спадщину. У багатьох містах через постійне навантаження руйнуються історичні споруди, погіршується стан екосистем, зростає кількість відходів. Відсутність регулювання у цій сфері може призвести до довгострокових збитків, яких у майбутньому буде складно уникнути.

Що далі?

Експерти прогнозують, що протягом найближчих років кількість європейських міст, які впроваджують туристичні обмеження, лише зростатиме. Модель «вільного відвідування» поступово змінюється концепцією контрольованих потоків, у якій ключовим стає не кількість туристів, а здатність міста забезпечити якість їхнього перебування та збереження міського середовища.

Джерела: РБК-Україна , euronews. , the Guardian

Валерія Басараб

Головне фото: надмірність туризму