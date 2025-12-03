Горгани: мальовничі таємниці Карпат

Справжні поціновувачі дикої природи знають: найбільша магія ховається там, де немає натовпів. Поки туристи обирають популярні маршрути й впевнено підіймаються на Говерлу, у серці Карпат є інший світ — Горгани. Це місце для тих, хто хоче побачити гори такими, якими вони були століття тому.

Крокуючи Горганами ви відчуєте тишу хвойних лісів, побачите красу мальовничого моху, кам’яні розсипи та панорами, де видно одразу кілька вершин.



Отже, ви вирішили піти в похід Горганами. Пам’ятайте, що це гірський масив «дикого» туризму. Він розташований в Івано-Франківській та частково в Закарпатській областях, схили та гори мають унікальні риси: кам’яні розсипи, височезні хвойні ліси та небезпечні перевали.

Дикі Горгани: цікавий маршрут гірськими розсипами

Сивулі, Ігровець, Боревка, Лопушна — вершини, які навряд чи ви побачите на магнітах. Але вони вам обов’язково запам’ятаються! Пропоную прожити дві ночі в наметах серед гір.

Протяжність маршруту: 30-40 км

Складність: 3/5 балів

Маршрут починається на вершині Лопушної — «порозі» перед Горганами. Варто бути обережним на кам’яних і коротких крутих ділянках. Далі гора Боревка (1596 м). На цій ділянці ви побачите центральні Горгани та оцінити масштаб кам’яних “морів”, які доведеться долати пізніше. Боревка — зручна точка для короткого перепочинку перед переходом до головної домінанти маршруту. Звідси стежка виводить на хребет до гори Ігровець (1804 м), одного з ключових південних піків масиву. Підйом не надто технічний, але потребує витривалості.

Наступний етап це Велика (1836 м) та Мала (1815 м) Сивулі. Цей масив вважається найсуворішим у Горганах, адже вас можуть застати різкі вітри та зміна погоди. Піднімаючись на Велику Сивулю зможете спостерігати панораму від Ігровця до річки Бистриці Солотвинської. Перехід на Малу Сивулю можна пройти класичним гірським “мостом” між вершинами.

Для ночівлі туристи зазвичай обирають полонину Рущина (вона затишна, захищена від вітрів, є доступ до джерела). Альтернативою є урвище Пекло (більш відкрите, видовищне місце, дарує гарні заходи сонця для досвідченіших мандрівників).

Повернення проходить по стежці уздовж річки Бистриця Солотвинська. Це спокійніша частина маршруту, де наявний плавний спуск у долину з переходом у лісисту зону та виходом до села Стара Гута. Тут маршрут завершується. Охочі мандрівники можуть освіжитися в прохолодній воді річки та чекати на свій трансфер.

Якщо хочете відчути Карпати по-справжньому, без метушні й туристичних черг, саме Горгани подарують Вам це відчуття свободи та простору. Це інша географія, інша атмосфера та зовсім інший рівень захоплення. Одного разу спробуєте — і зрозумієте, що таке серце Карпат.

Катерина Клименко

Головне фото автора