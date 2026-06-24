Відень — столиця музики та вальсу

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Відень — це не просто столиця Австрії, це місто, яке дихає музикою, вальсом і багаторічною історією. Саме тут у XVIII–XIX століттях творили гіганти класичної музики: Вольфганг Амадей Моцарт, Йоганн Штраус II, Людвіг ван Бетховен та інші. Завдяки багатій імперській історії та значній ролі міста в музичній темі Відень отримав славу «столиці музики». І, повірте, воно варте того, щоб присвятити йому свою відпустку.

ЯК ДІСТАТИСЯ?

Минулого року «Укрзалізниця» відкрила новий маршрут Київ ⟶ Відень. Вартість прямого рейсу з Києва станом на сьогодні становить 3844 грн, а з пересадкою у Чопі — 2182 грн. Прямий маршрут зручніший для тих, хто подорожує з дітьми, адже більшість рейсів — нічні і пересадка посеред ночі може створити певний дискомфорт. Проте, варто зауважити, що квитки на прямі рейси розкуповують дуже швидко, тож подбайте про них заздалегідь. Також можна скористатися послугами автобусних перевізників, наприклад компаній FlixBus або KARAVAN. Вартість перевезення починається від 3000 до 6000 грн за одну особу, залежно від комплектації автобусів. Цей варіант не є бюджетним, але, натомість, ви отримуєте комфортну подорож: автобуси обладнані зручними кріслами, вмонтованими USB-портами, клімат-контролем та Wi-Fi.

ДЕ ЗУПИНИТИСЯ?

Готельний бізнес у Відні добре розвинений, тож кожен мандрівник знайде варіант під свій бюджет. Для тих, хто шукає бюджетне житло, підійдуть Hotel Allegro Wien (3,3 км від центру) або City Residence Vienna (2,5 км від центру). Це зручні та охайні варіанти з базовими зручностями. Якщо ж ви розраховуєте на вищий бюджет, зверніть увагу на Hotel Austria Wien — затишний готель у самому серці міста, лише за кілька хвилин пішки від Собору Святого Стефана. Детальнішу інформацію та актуальні ціни можна знайти на сайті booking.com. Також варто згадати про каучсерфінг — це міжнародна спільнота мандрівників, де люди безкоштовно приймають у себе гостей з інших країн. Такий формат дозволяє не лише зекономити на проживанні, а й познайомитися з місцевими жителями, дізнатися про культуру міста зсередини та знайти нових друзів. Це чудовий варіант для студентів і тих, хто подорожує з обмеженим бюджетом.

ЩО ПОЇСТИ?

Перебуваючи у Відні, обов’язково спробуйте страви національної австрійської кухні. Почніть із легендарного віденського шніцеля — тонкої телячої відбивної у хрусткій золотистій паніровці, яку традиційно подають із печеною картоплею та квашеною капустою. До головної страви чудово пасує келих Schloss Eggenberg Samichlaus Classic — це справжня перлина австрійського пивоваріння, яку виготовляє сімейна броварня, заснована ще у 1681 році. На десерт варто скуштувати класичний торт “Захер” — символ Відня, або ж ароматний яблучний струдель. Цікаво, що струдель родом із Угорщини, однак настільки сподобався імператриці Єлизаветі (більш відомій як Сісі), що кухарі імператорського двору перейняли рецепт і довели його до досконалості: тонке тісто, щедра начинка з яблук і родзинок — усе це створює справжню гармонію смаку. До десерту неодмінно візьміть філіжанку віденської кави, адже саме вона є невід’ємною частиною місцевої гастрономічної культури. Скуштувати ці страви можна в ресторані Lubella — затишному закладі з традиційною австрійською кухнею, що розташований неподалік Віденської опери. Власниця ресторану – українка що переїхала до Відня разом з чоловіком більше 20 років тому. Тож, якщо ви маєте проблему зі знанням англійської, не переймайтесь – голодними у місті ви точно не залишитесь.

ЯК ПЕРЕСУВАТИСЯ МІСТОМ? Відень — надзвичайно красиве місто, де більшість визначних пам’яток розташовані недалеко одна від одної. Тому, найкращий спосіб відчути його атмосферу — прогулюватися пішки, насолоджуючись затишними вуличками, архітектурою та ароматом кави з місцевих кав’ярень. Втім, деякі локації можуть бути розташовані на значній відстані від центру, тож варто скористатися громадським транспортом. У Відні чудово розвинена транспортна мережа: працюють метро (U-Bahn), трамваї, автобуси та приміські поїзди (S-Bahn). Усі маршрути зручні для туристів — вони охоплюють головні райони міста та найпопулярніші туристичні місця. Квитки діють на всі види транспорту, їх можна придбати у терміналах на станціях, у кіосках, або через мобільний застосунок WienMobil. Якщо ви подорожуєте з дітьми, або плануєте виїзди за межі міста, зручно скористатися орендою автомобіля. Такі послуги надають компанії Avis, Budget, Enterprise, Sixt, Thrifty, Hertz та Flizzr. Вони пропонують широкий вибір авто — від компактних міських до сімейних моделей. Однак пам’ятайте, що у центрі Відня паркування може бути дорогим, або обмеженим, тому для прогулянок історичними вулицями автомобіль може й не знадобитися. ЩО ВІДВІДАТИ? Відень має безліч цікавих місць, які варті вашої уваги. Це місто де кожен куточок дихає історією, музикою та величчю імператорських часів. Тут гармонійно поєднуються класична архітектура, мистецтво й сучасна європейська атмосфера. Нижче — добірка локацій, які допоможуть вам відчути справжній дух австрійської столиці: Кільцевий бульвар Це не просто дорога, а справжня «візитівка» імперського Відня. Прокладений у другій половині XIX століття на місці колишніх міських укріплень, він охоплює історичний центр майже замкненим кільцем завдовжки понад 5 кілометрів Під час прогулянки тут відкривається ціла галерея архітектурних стилів: неоренесансна будівля Опери, неоготична Ратуша, монументальний Парламент у стилі класицизму, Віденський університет, музеї й величні палацівські комплекси. Вздовж бульвару курсують старовинні трамваї, які надають всьому району особливої ностальгійної атмосфери. Це ідеальне місце, щоб скласти перше враження про Відень — величний, спокійний і водночас живий. Віденська опера Одна з найпрестижніших оперних сцен світу. Віденська опера відома тим, що щосезону її репертуар охоплює десятки опер і балетів, а вистави змінюються практично щодня. Потрапити сюди — означає поринути у світ вишуканої музики та театру. Навіть якщо ви не плануєте відвідувати виставу, варто записатися на екскурсію: вона відкриє доступ до розкішного фойє, мармурових залів і закулісся, де готуються найбільші постановки Європи. Поруч з оперою є можливість переглянути виставу наживо на великому екрані просто неба — у теплий сезон це дуже популярна традиція. Собор Святого Стефана Головний символ міста та серце старого Відня. Сучасна готична споруда була завершена у XV столітті, але її історія сягає ще XII століття. Одна з найвідоміших частин собору — строкатий дах із 230 тисячами кольорових кахлів, складених у складні орнаменти та гербові мотиви. Усередині на гостей чекають високі готичні склепіння, унікальні вівтарі, старовинні органи та крипта, де поховані члени Габсбурзької династії. Любителям панорам обов’язково варто піднятися на Південну вежу — звідти відкривається один з найкращих краєвидів на центр Відня. Музей Моцарта Єдині апартаменти Моцарта у Відні, що збереглася до наших днів. Тут композитор мешкав у 1784–1787 роках і створив кілька своїх найвідоміших творів, зокрема «Весілля Фігаро». Музей займає три поверхи будинку. На відвідувачів чекає не лише реконструйована квартира композитора, а й мультимедійні експозиції про його творчу спадщину, стосунки з музичною спільнотою Відня та атмосферу XVIII століття. Це тихе, затишне місце, яке дозволяє побачити Моцарта не як міф, а як живу людину. Музей Сісі Розташований у палацовому комплексі Гофбург, музей присвячений одній із найвідоміших постатей Австро-Угорської імперії — імператриці Єлизаветі. Експозиція розповідає історію її життя: від юних років у Баварії до трагічної загибелі в Женеві. Тут можна побачити її реальні особисті речі, листи, прикраси, дорожні аксесуари та легендарну колекцію суконь. Музей показує Сісі з різних боків — як ікону краси, як реформаторку придворного життя, як жінку зі складною долею. Музей часто залишає відвідувачам яскраві емоції. Палац Шенбрунн Одна з найвизначніших імперських резиденцій Європи та об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. До XVIII століття тут розташовувались мисливські володіння Габсбургів, а пізніше палац перетворився на розкішну літню резиденцію імператорської родини. Усередині — десятки історичних залів, включно з Китайським кабінетом, Паркетною залою, Дзеркальною залою, де маленький Моцарт давав концерти, та приватними апартаментами Марії Терезії. Сади Шенбрунна не менш вражаючі: Лабіринт, фонтан Нептуна, Оранжерея та велична Глорієтта на пагорбі, звідки відкривається широка панорама міста. На території також розташований найстаріший у світі діючий зоопарк — Tiergarten Schönbrunn. А взимку біля палацу працює один з найкрасивіших різдвяних ярмарків Відня.

ЩО ПРИВЕЗТИ З ПОДОРОЖІ? Коли час поїздки вже спливає, варто подбати про подарунки для рідних та собі. Відвідайте крамницю готелю Saher, щоб придбати легендарний торт Захер за оригінальним рецептом ( це задоволення не з дешевих найменші ціни на вироби бренду починаються від 30 євро). Також забіжіть за солоденьким в фірмовий магазин Lind – там ви зможете придбати ще одну візитівку Відня: марципан та шоколадні цукерки з різноманітними смаками. Не слід забувати і про фіалки в цукрі, які так полюбляла сама імператриця Сісі, та пляшечку “Ice wine”. Їхні партії є дуже обмеженими через складність виробництва і, тому можливо, у вас виникнуть труднощі у пошуку. Але воно того вартує! Це стане ексклюзивним подарунком із самого серця Австрії. Відень — це місто, у яке закохуєшся з першого погляду. Воно поєднує музику, історію та особливу атмосферу, що залишає найтепліші спогади. Бажаю вам приємної подорожі, яскравих вражень і гарного відпочинку у столиці музики та вальсу. Нехай Відень подарує вам натхнення і трохи свого чарівного ритму!

Катерина Шубер

( фото автора )