Лондон – місто акцентів, туманів і чаювань

Є міста, які необхідно відвідати хоча б один раз у житті. Лондон – це вируюче серце Великобританії, одне із найгарніших міст Європи, яке славиться своїми визначними пам’ятками, старовинною архітектурою, аристократичним народом, достатком театрів, музеїв, безліччю пабів, ресторанів і кав’ярень, що приваблює туристів з усього світу.

Де зупинитися?

Лондонський Сіті (City of London) – це унікальне адміністративно-територіальне утворення, що має статус церемоніального графства, а значить, не підкоряється королівській владі.

Район Вестмінстер (Westminster) має статус «Сіті» – City of Westminster. Це один із історичних районів Лондона.

Ковент-Гарден (Covent Garden) – популярне місце шопінгу, а також туристична пам’ятка.

У кожному районі є багато готелів з різними цінами, тож вільно вибирайте щось на свій бюджет і розсуд.

Що подивитися?

Годинникова вежа Вестмінстерського палацу в Лондоні відома всьому світові. Біг-Бен є одним із найяскравіших архітектурних символів міста.

Британський музей – центральний історико-археологічний музей Великобританії, який є одним із найбільших у світі. Його експозиція займає 94 галереї, загальна протяжність яких становить 4 кілометри.

Вестмінстерське абатство – справжня скарбниця, серед багатств якої: шедеври живопису, монументального і прикладного мистецтва, дивовижні тканини, гобелени і церковне начиння.

Гайд-парк – один із найулюбленіших лондонцями парків. Speakers’ Corner (Куточок ораторів) – головна місцева визначна пам’ятка, де кожен може публічно висловитися про наболіле.

Одним із небагатьох королівських палаців, що діють на сьогодні, є Букінгемський палац. Він є офіційною резиденцією Її Величності королеви в Лондоні. Це місце точно варте Вашої уваги!

Найкращі вулиці для шопінгу – це Пікаділлі та Оксфорд стріт, на яких знаходяться усі світові магазини, величезні торгівельні центри і розваги для дорослих та дітей.

Англійський графік харчування

Англійці люблять смачно поїсти і дуже скрупульозно ставляться до питання приготування їжі. Саме тому традиційні страви коштують досить дорого в пабах і ресторанах.

У Великобританії навіть існує традиція щодо прийомів їжі:

– о 7-8 годині ранку – сніданок;

– о 13-14 – другий сніданок (ланч);

– о 17 годині – легкий обід, або просто чаювання;

– о 19:00 – повноцінна і ситна вечеря.

Такого графіку харчування дотримується велика частина лондонських ресторанів і кафе.

Чай, чай і ще раз чай!

Найвідоміша британська традиція – чаювання. Жоден прийом їжі не обходиться без цього напою. До того ж, кожній частині дня відповідає певний сорт чаю та особливі традиції.

Ранок типового англійця починається з двох чашок чаю. Перша випивається із самого ранку, а друга вже подається до сніданку. Англійці люблять пити чорний чай з молоком.

Лондон треба побачити і спробувати його на смак! Поїздка у це дивовижне місто точно залишиться у Ваших спогадах назавжди. Лондон чекає на Вас!

Дарина Волошко

Головне фото: edu-4u.uk