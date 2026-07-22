Лондон – місто акцентів, туманів і чаювань

Є міста, які необхідно відвідати хоча б один раз у житті. Лондон – це вируюче серце Великобританії, одне із найгарніших міст Європи, яке славиться своїми визначними пам’ятками, старовинною архітектурою, аристократичним народом, достатком театрів, музеїв, безліччю пабів, ресторанів і кав’ярень, що приваблює туристів з усього світу.
Де зупинитися?
Лондонський Сіті (City of London) – це унікальне адміністративно-територіальне утворення, що має статус церемоніального графства, а значить, не підкоряється королівській владі.
Район Вестмінстер (Westminster) має статус «Сіті» – City of Westminster. Це один із історичних районів Лондона.
Ковент-Гарден (Covent Garden) – популярне місце шопінгу, а також туристична пам’ятка.
У кожному районі є багато готелів з різними цінами, тож вільно вибирайте щось на свій бюджет і розсуд.
Що подивитися?
Годинникова вежа Вестмінстерського палацу в Лондоні відома всьому світові. Біг-Бен є одним із найяскравіших архітектурних символів міста.
Британський музей – центральний історико-археологічний музей Великобританії, який є одним із найбільших у світі. Його експозиція займає 94 галереї, загальна протяжність яких становить 4 кілометри.
Вестмінстерське абатство – справжня скарбниця, серед багатств якої: шедеври живопису, монументального і прикладного мистецтва, дивовижні тканини, гобелени і церковне начиння.
Гайд-парк – один із найулюбленіших лондонцями парків. Speakers’ Corner (Куточок ораторів) – головна місцева визначна пам’ятка, де кожен може публічно висловитися про наболіле.
Одним із небагатьох королівських палаців, що діють на сьогодні, є Букінгемський палац. Він є офіційною резиденцією Її Величності королеви в Лондоні. Це місце точно варте Вашої уваги!
Найкращі вулиці для шопінгу – це Пікаділлі та Оксфорд стріт, на яких знаходяться усі світові магазини, величезні торгівельні центри і розваги для дорослих та дітей.
Англійський графік харчування
Англійці люблять смачно поїсти і дуже скрупульозно ставляться до питання приготування їжі. Саме тому традиційні страви коштують досить дорого в пабах і ресторанах.
У Великобританії навіть існує традиція щодо прийомів їжі:
– о 7-8 годині ранку – сніданок;
– о 13-14 – другий сніданок (ланч);
– о 17 годині – легкий обід, або просто чаювання;
– о 19:00 – повноцінна і ситна вечеря.
Такого графіку харчування дотримується велика частина лондонських ресторанів і кафе.
Чай, чай і ще раз чай!
Найвідоміша британська традиція – чаювання. Жоден прийом їжі не обходиться без цього напою. До того ж, кожній частині дня відповідає певний сорт чаю та особливі традиції.
Ранок типового англійця починається з двох чашок чаю. Перша випивається із самого ранку, а друга вже подається до сніданку. Англійці люблять пити чорний чай з молоком.
Лондон треба побачити і спробувати його на смак! Поїздка у це дивовижне місто точно залишиться у Ваших спогадах назавжди. Лондон чекає на Вас!
Дарина Волошко
Головне фото: edu-4u.uk