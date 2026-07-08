Барселона за два дні – міф чи реальність?

Інформація буде корисною для тих, хто планує провести довгоочікуваний відпочинок у Барселоні, але залишиться у її передмісті. А також для тих, хто проїде столицею Каталонії.

Візьмемо площу Каталонії, що знаходиться за лаштунками туристичного центру Барселони, як вихідна точка. Електрички їдуть з узбережжя Коста-Брава та Коста-Дорада, тут зосереджено більшість готелів, а більшість визначних пам’яток знаходяться в 30 хвилинах пішки від площі.

Ви можете налаштувати маршрут відповідно до розташування Вашого готелю та особистих інтересів.

Найпростіший спосіб пізнати Барселону за короткий час – скористатися туристичним автобусом Barcelona Bus Tour та Барселоною. Це дві двоповерхові туристичні автобусні компанії з офісами в Барселоні. Всі автобуси зупиняються на площі Каталонії.

Однак ми вважаємо, що досліджувати Барселону потрібно пішки. У деяких ситуаціях користування розповсюджується активне користання громадським транспортом. Зверніть увагу на деталі, оглядаючи ринки, магазини, кафе та цікаві подвір’я.

Наш маршрут – чудовий вибір для тих, хто веде рушійний спосіб життя, вміє користуватися картами та активно готується до подорожі. Ми радимо Вам позначити наші рекомендовані місця на Google Maps перед поїздкою до Барселони, якщо у Вас є мобільний Інтернет або встановити maps.me.

1 день

Старе місто: Готичний квартал, Ла-Рамбла та район Борн.

Мабуть, дуже зручно знайомитися з містом, завдяки найдавнішим його частинам. Ще краще – з відвідуванням найстарішого ринку міста. В Барселоні ринок – Boqueria, зосередився на найбільш туристичних вулицях міста, Ла Рамбла. Тут, на ринку, Ви можете поснідати, якщо хочете розпочати день із ситістю, або ж завітати до історичного торгівельного кафе Granja M Viader і поснідати з бутербродом або десертом – це того варте!

Час на прогулянку – 45 хвилин.

Що подивитися в районі Рамблас:

• Палац Віррейна з внутрішнім двориком

• Будинок з драконом Бруно Квадросом

• Мозаїка Джоан Міро посеред бульвару біля театру Лісеу

• Театр Лісеу

• Палау Гуель Антонія Гауді

• Королівська площа з ліхтарями Гауді

• Харчування, вечеря та пиття в околицях:

• Морозиво Мішлен Рокамболеск

• Ресторан La Fonda

• Ресторан Los Caracoles

• Бургер Бакоа

• Барний бар

• Універсальний кіоск на ринку Бокерія

• Бар Pinotxo там же на ринку

Готичний квартал. Час прогулянки – 1,5 години.

З Кральовських наметів повертаємось до Готичного кварталу й продовжуємо прогулянку вулицею Феррана до собору. Маленькі вулички старого міста зберігають історію двох тисячоліть.

У Готичному кварталі ми рекомендуємо відвідати:

• Площу Святого Якова,

• королівську площу та двір у палаці Віце-короля;

• міст через Бісбі-стріт, який Вам неодмінно слід сфотографувати;

• Площу Феліпе Нері, де знімали парфуми;

• будинок архідиякона з гарним внутрішнім двориком та унікальною поштовою скринькою, де Вам доведеться потерти свою черепаху;

• фотомозаїку “Світ народжується в кожному поцілунку” на Placa d’Isidre Nonell

Однак головною визначною пам’яткою Готичного кварталу є Кафедральний собор, куди ви здатні безкоштовно прийти з понеділка по суботу з 8:30 до 12:30 (решта часу становить 7 євро) і побачити 13 білосніжних гусей, що пасуться на дворі храму. Дослідивши собор всередині, Ви можете поглянути на нього з іншого боку. Для цього потрібно вийти на терасу Колона, розташовану навпроти головного входу до церкви. Ви можете безкоштовно вийти на терасу та зробити чудові фотографії.

Харчування в околицях:

• виробник морозива Манна Гелатс

• Чуррерія Xurreria Мануель Сан Роман

• Баскський ресторан Більбао Беррія

• Спритц-бар

• Каталонський ресторан Can Culleretes

• сендвіч-бар Conesa bar de bocatas

• кондитерська Санта Клара

Борненський район. Час прогулянки – 1,5 години.

Від собору ми перетинаємо Віа Лайєтана та потрапляємо в автентичний і менш туристичний район Борн. У минулому це була чверть ремісників та моряків, сьогодні це район невеликих дизайнерських магазинів, майстерень, історичної їжі, кафе та барів. Цей район пропонує легкі прогулянки вузькими вуличками, зустрічі на терасах літніх кафе та спостереження за життям місцевих жителів та емігрантів, яких не даремно приваблює ця частина міста на все життя.

У районі Борн рекомендуємо побачити:

• Палац каталонської музики

• Ринок Санта-Катаріни

• Музей Пікассо

• Церква Санта-Марія-дель-Мар.

• Рідний культурний центр

Харчування, їжа та пиття в районі Борн:

• морепродукти La Paradeta Born

• Сельта-Пульперія-бар з морепродуктами

• Європейська кухня König Barcelona Born

• бургери Бургер Пім Пам

• найкраща кондитерська фабрика Гофмана

2 день

Ми починаємо наш день знову з площі Каталонії. Тут, за рогом магазину Apple, біля величезного магазину Desigual, є кінцева зупинка автобуса № 24, який доставить вас до парку Гуель. Час у дорозі – 30 хвилин. В автобусі Ви можете скористатися знайомствами T-або T-casual або придбати єдиний квиток у водія за 2,4 €. Не хвилюйтеся про те, що пропустите зупинку. Водій зазвичай оголошує, що це зупинка в парку, й всі туристи висаджуються відразу.

Парк Гуель. Час перевірки – 1,5 години.

Парк розділений на дві частини: платну та безкоштовну. Про що вони писали у статті “Парк Гуель”. Ви повинні розуміти, що найяскравіші та найкольоровіші фотографії з Інтернету були зроблені в платній зоні, де знаходяться знаменита мозаїчна ящірка, найдовша лавка в світі та пряникові будиночки. Якщо ви хочете туди потрапити, варто заздалегідь домовитись про квитки. ОБОВ’ЯЗКОВО !!! Про це вони писали у своїй статті “Sagrada Familia and Park Guell. Купуйте свій квиток заздалегідь! ”

У вільній зоні парку є на що подивитися і де зробити кілька десятків фотографій. Тут є віадуки, спроектовані Гауді, тераси з прекрасним видом на Барселону, будинок архітектора та стіни-фортеці. А платну зону можна оглянути здалеку.

Будинки Гауді та Пасео де Грасія. Час перевірки – 1,5 години.

Якщо ви йдете від Святого Сімейства вздовж вулиці Каррер Прованса, за 20 хвилин Ви дійдете до Каса Міла (Ла Педрера), одного з будинків Антонія Гауді на Пасео де Грасія. Дорогою перед Вами постане скульптура Першого підводного човна та Будинок Террадова.

Пасео де Грасія – одна з центральних вулиць міста, головна торгова артерія, місце, де колись жили багатії, а сьогодні туристи, які гуляють у пошуках знаменитих будинків, побудованих Антоніо Гауді: Casa Batllo та Casa Mila.

Трохи інсайдерської інформації: Відвідайте ресторан на першому поверсі будинку Міли. На додаток, до чудового інтер’єру, є два вікна з видом на внутрішній дворик будинку – зазирніть всередину будинку Гауді, не купуючи квитків. Поряд з будинком Міли також є магазин Massimo Dutti. Йдіть туди, перейдіть на перший поверх і знайдіть двері на терасу. Тому що з тераси магазину відкривається вигляд на протилежну сторону будинку. Не багато туристів мають фотографію з задньої частини будинку Міли.

На Passseo de Gracia ми рекомендуємо побачити:

• Будинок Батлота

• Будинок Аматлера (він же “Шоколадний дім”), всередині якого слід спробувати гарячий шоколад у кафе “Faborit”

• Будинок Лео Морера

• Будинок Малагрід

Харчування в околицях:

• Національний ресторан El

• ресторан El Camino, ще один будинок Гауді – Casa Calvet

• кафе Faborit

• Ресторан Pura Brasa

• тапас-бар Cuidad Condal

• тапас Вініт

• кондитерська Маурі

• найстаріша мідія в Ла-Мусклерія

• Бар Маталараня

• Ресторан La Pepita

Тібідабо.

Ми пройшли вздовж Пасео де Грасія до площі Каталонії, де розпочали свій день. Тепер наш шлях лежить до гори Тібідабо. Існує кілька способів дістатися до неї, але найбезпечнішим та найекономнішим є потяг до декількох станцій, пересадка на фунікулер та невеликий автобус, щоб піднятися до парку. Якщо у Вас наявна картка для подорожей, знайома з Т-ти, або випадковий варіант, потреба купувати додаткові квитки автоматично відпадає. Про всі шляхи доїзду на гору ми писали В статті «Як дістатися до Тібідабо».

Гора Тібідабо – найвища точка Барселони. Пік Тібідабо висотою 500 метрів є найкращою оглядовою площею в місті. На вершині гори знаходиться Храм Пресвятого Серця зі статуєю Христа, що охоплює цілий світ. Тут, на території Тібідабо, знаходиться найстаріший парк розваг в Європі. І це чудове місце, щоб спостерігати захід сонця над Барселоною.

Увечері повернення на площу Каталонії. Ви можете повечеряти в одному з сусідніх ресторанів. Додаткові рекомендації в списку вище.

Цей план є універсальним, але кожен може змінити його за своїм побажанням або можливостями.

Зверніть увагу, що години роботи храму Святого Сімейства, Парку Гуель та Співаючих фонтанів залежать від пори року та тривалості світлового дня.

Якщо влітку ця програма може розпочатися о 10:00 і встигне завершитись до 21:30, взимку варто почати майже близько до 8:00, щоб встигнути побачити все до 17:30, коли сонце заходить.

Марина Григорян

Головне фото: unian.ua