Більбао – країна всередині країни

Країна Басків зовсім інакша, ніж решта Іспанії. Тут більше зелені уздовж трас, у містах чистіше, ніж в приморських селищах Каталонії, а люди на вулицях незвично спокійні та нікуди не поспішають. А Більбао – найбільше місто, яке розташоване на відстані близько 320 км на північ від Мадрида.

Де зупинитися?

Зупинитися рекомендуємо в унікальному хостелі «Optimi Rooms» у сучасному районі міста. Найдешевший номер коштує €25 за добу. Хостел всередині більше нагадує космічний корабель. Тут є футуристична зона відпочинку, мінімалістична кухня та окремі душові кабіни. Головна особливість хостелу – замість звичайних кімнат тут влаштовані індивідуальні спальні капсули з одиночними ліжками. Крім регулювання освітлення, в капсулі є розетки, вбудований телевізор, а також сенсорні кнопки, які, наприклад, допоможуть налаштувати температуру у «кімнаті».

Де і що поїсти?

Познайомитися з баскською кухнею можна на місцевому фуд-маркеті – ринку «Ла-Рібера». Там у туристів є можливість спробувати традиційну страву – пінчос. Це шматок хліба з невеликою закускою зверху. А сама назва перекладається як “на шпажці”. Власне шпажкою традиційно і скріплюється цей баскський бутерброд. У класичному пінчос зверху на хлібові повинна бути риба. В інших може бути тигрова креветка з подрібненим яйцем і тунцем або мідія з паштетом всередині.

Також у Країні Басків просто гріх не спробувати, як кажуть місцеві, найкращі в світі анчоуси, яких тут виловлюють у промислових масштабах.

Що подивитися?

Більбао – найбільше місто північної іспанської провінції Країни Басків. Незважаючи на розміри, воно має вигляд затишного європейського містечка в оточенні зелених пагорбів і тихої річки Нервіон посеред міста. Саме вона й розділяє Більбао на дві умовні частини – старе місто й сучасне.

В старій частині першою визначною пам’яткою є кафедральний собор святого Якова. Це перша будівля у місті і саме з неї почалася вся історія Більбао. Собор звели 720 років тому, коли тут було невелике поселення рибалок. Побудували його паломники, які йшли шляхом святого Якова. Це була найперша будівля, яка заклала настрій цього міста.

Визначною в історії Більбао стала і друга пам’ятка – невеликий фонтан 1800 р. Раніше господарі мили в ньому своїх тварин перед тим, як продати їх на ринку. Прямо зі стіни на Вас дивляться три маленькі голови левів. Натискається кнопка – і з них ллється вода. Зараз фонтан слугує своєрідним «сховищем» питної води.

Ну і головна пам’ятка не тільки Більбао, а й усієї Країни Басків – музей басків. Вхідний квиток коштує €3. Тут Вас ознайомлять із усією історією цього народу та покажуть яскраві експонати, пов’язані з його минулим і сучасністю. Баски мають свою мову, культуру й історію, і все це вони ретельно зберігають.

Перебратися з одного берега на інший можна одним незвичайним способом – за допомогою «летючого порома». Це символ з’єднання старого міста з новим. Цю підвісну переправу звели понад 120 років тому. За задумом, вона не повинна була перегороджувати рух суден по річці, тому вигадали таку конструкцію: дві вежі-опори, між якими на сталевих канатах за допомогою парових двигунів курсує платформа. Вона має два крила для пішоходів, а посередині заїжджають машини. На ній одночасно можуть переправитися 6 авто і кілька десятків людей. Під час цієї нетривалої 40-секундної подорожі відкривається чудова панорама на місто.

Сучасна частина Більбао теж має визначні пам’ятки. Перша з них – музей Гуггенхайма. Тут відбуваються виставки сучасних художників, а сама будівля більше нагадує космічний корабель із науково-фантастичних фільмів.

Друга пам’ятка, розташована якраз біля музею – величезна скульптура самки павука на прізвисько «Маман». Скульптор присвятив пам’ятник своїй матері, як символ її безмежного материнського терпіння. Самі ж містяни вважають, що цей павук – символ достатку, адже, за статистикою, в рік появи скульптури значно зменшився відсоток безробіття у місті.

І третя пам’ятка – розкішний арочний міст Кампо-Волантін, який тримається на сталевих тросах і має незвичайну форму зігнутої арки. Під ногами лежить килимова доріжка, щоб людям не було слизько, адже коли йде дощ, можна легко послизнутися і скупатися в річці Нервіон.

Обов’язково потрібно відвідати каньйон Деліка, що знаходиться вже за містом. Від автобусної зупинки до нього можна дістатися через ліс «стежкою вовків». Вовків, звісно, тут більше немає, бо їх усіх давно винищили фермери, але назву залишили на пам’ять, як легенду. Дорога займе приблизно 40 хвилин. Каньйон Деліка – це глибока долина, розмита річкою Нервіон. Зараз цей водний потік падає зі скель з висоти 222 м. Каньйон ніби просякнутий потужною енергетикою природи, що пробиває тебе з ніг до голови.

Загальне враження

Іспанський темперамент, баскська волелюбність, вірність традиціям і невгамовне прагнення до нового, яскравого, незвичайного – все змішалося у сучасному Більбао. Країна Басків смачно нагодує, м’яко постелить і розповість цікаву історію на ніч. Ця країна чекає в гості кожного й кожну!

Ярослав Перетятько

Головне фото: up-study.ua