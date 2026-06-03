Яке Санторіні на смак?

Пропонуємо вам зануритись у світ середземноморських пахощів та морського бризу одного з найкрасивіших курортів світу — грецького острова Санторіні.



Це місце вабить туристів не тільки своїми білосніжними будиночками з синіми дахами, краєвидами Егейського моря чи могутнього вулкана, але й неймовірним різнобарв’ям ароматів та смаків, з якими варто познайомитися під час подорожі на Санторіні.

Фава

Горох фава використовується у багатьох рецептах: з м’ясом або томатним пюре, з рисом або омлетом. Фава є популярним серед відвідувачів острова Санторіні саме через свій вишуканий та цікавий смак.

Помідори черрі

На острові вперше цей сорт помідорів почали вирощувати ще у XVIII столітті. Завдяки досить посушливій землі на острові, помідори набувають пряного аромату та смаку.

Греки обожнюють традиційні оладки з томатів, до яких ще додають перець, зелень та цибулю для додаткового аромату.

Апочті

Ще одна традиційна страва острова, яку готують зі свинини з додаванням різноманітних спецій. Потім м’ясо засушують та додають до страв.

Білий баклажан

Саме на Санторіні завдяки вулканічному ґрунту вирощують білі баклажани. Цей сорт є досить рідкісним, а солодкий смак одразу відрізняє його від звичайного.

Каперси

Специфічний продукт з терпким кисло-гірким смаком, що сподобається не усім. Проте спробувати варто, адже в місцевій кухні полюбляють використовувати як бруньки, так і квіти рослини. Досить часто цей продукт вживають у висушеному вигляді для приправлення страв. Окрім того, каперси є джерелом вітамінів A, B, C, D, E, K, заліза, фосфору та кальцію.

Сири

На Санторіні полюбляють сири. Такі закуски можна знайти в будь-якій таверні на острові, адже місцеві виготовляють їх самі. Серед популярних сирів є халумі, виготовлений з козячого та овечого молока, а також саганакі – запечений на пательні сир, який є традиційною грецькою стравою. Також варто спробувати санторинську фету, адже її смак трішки відрізняється від звичайної.

Ще місцевий сир хлоротірі, який можна спробувати лише на цьому острові, адже його виготовляють в обмеженій кількості. Сир виготовляється з козячого молока і має незвичайний кислий смак та кремову текстуру.

Вино

Санторіні сміливо можна назвати винним островом. Саме твердий, вулканічний ґрунт, сонце та сильний вітер сприяють вирощуванню винограду. Людям залишається лише обрізати кущі та формувати так звані «кошики», які захищають плоди від піску.

Серед популярних сортів винограду можна виділити Асиртіко, який досить добре пристосовується до різних кліматичних умов, та Айдані, який використовують разом з Асиртіко для насиченішого аромату. Також популярним сортом є Вінсанто. Таке вино має надзвичайний смак та насичений золотий колір, який досягається внаслідок багаторічної витримки напою в пляшці та висушеного на сонці винограду.

Проведіть свій вікенд на березі Егейського моря, посеред білих будиночків та пляжів з вулканічним піском. І спробуйте відчути колорит острова Санторіні — воно того варте.

Олександра Литвин

Головне фото: travel.tochka.net