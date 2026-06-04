П’янка Європа: 6 місць для поціновувачів вина

Лише уявіть, як ви потягуєте келих прохолодного шампанського, дивлячись на Ейфелеву вежу, або насолоджуєтесь пряним К’янті під теплим тосканським сонцем. Європа є домівкою найпопулярніших вин світу та одним із найбільш відвідуваних регіонів винного туризму, оскільки лише Італія, Франція й Іспанія виробляють майже 14 мільйонів кубічних тонн вина на рік. Але не тільки у Середземномор’ї процвітає європейська виноробна справа. Від Іберії до Кавказьких гір є безліч місць, які не залишать байдужими справжніх поціновувачів.

Бордо, Франція

Певно, у світі не існує кращого місця для дегустації вина, ніж Франція, а особливо — Бордо. Розпочавши свій день із дегустації вин у маленькому містечку Бордо на південному заході Франції, ви зможете дізнатися більше про місцеву історію виноробства, а також спосіб дістати із кожної виноградини найтонші ноти смаків.

Після обіду ви можете вирушити у сільську місцевість, щоб відвідати кілька старовинних замків, оточених виноградниками. Кожний невеликий «дім» виробляє вино за власною технологією. Побачивши повний процес виробництва, ви зможете насолодитися келихом вина прямісінько із бочки. Але, як правило, туристів найбільше захоплює можливість поспілкуватися із господарями виноградників, щоб дізнатися, як живуть сучасні винороби.

Для тих, хто обожнює червоне, дегустація вин у Бордо — здійсненна мрія.

Кареба, Грузія

Причин відвідати Грузію чимало: мальовнича сільська місцевість, дивовижна їжа, привітні місцеві жителі. Але найбільше вона прославилася своїм вином.

За однією із версій, саме Грузія є батьківщиною вина, адже історія місцевого виноробства нараховує близько 8 000 років. Більшість вин, до речі, продовжують виробляти тими ж способами, що й у давнину.

Виноробні розкидані по всій країні, але найунікальнішим місцем є тунель Кабера поблизу Кварелі. Уявіть — 26 000 пляшок вина, викладених у стінах 15 тунелів довжиною більше 500 метрів. У цих підземеллях зберігається більше чотирьох мільйонів літрів вина. Також ви зможете приготувати традиційний хліб шоті у розпеченій кам’яній печі і спробувати грузинську чачу. Опісля — посидіти у ресторані і насолодиться прекрасними пейзажами й іншими місцевими стравами.

Долина Ар, Німеччина

Долина Ар — це виноробний регіон Німеччини, розташований за 60 кілометрів на південь від Кельну. Простягаючись на 24 кілометри між містами Альтенар і Бад-Нойєнар, долина займає ділянку площею 1 300 акрів. Це один із найменших виноробних регіонів Німеччини. Сьогодні її незалежні виробники об’єднані у 5 великих кооперативів.

Долина Ар є одним із найпівнічніших винних регіонів у світі. Прохолодний клімат зумовлює виготовлення переважно червоних сухих вин – червоні сорти винограду займають більше 85 % площі виноградників.

Вино тут виробляють іще з часів Римської імперії. Вважається, що долина була основним постачальником цього напою до римських поселень поблизу Кельна.

Місцевість відома своїм Шпатбургундером, який є німецьким еквівалентом Піно-нуар. Вино — настільки смачне, що більшу частину німці залишають всередині країни. Тому вам доведеться відвідати Німеччину, якщо хочете спробувати найкраще.

Винзавод Purcari, Молдова

Часто про Молодову як виноробний регіон забувають. Це — доволі несправедливо, адже тут знаходиться найбільша колекція вин у світі, що зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса. Заводи Молодови також неодноразово здобували міжнародні медалі і нагороди.

Purcari — місцеве виробництво, яке отримало міжнародне визнання. Тут розташований один із найстаріших винних погребів Молодови, який побудували ще в ХІХ столітті.

На цьому заводі ви можете побачити всі етапи виноробства: від вирощування і збору уражаю до наклеювання етикеток на пляшки з готовим продуктом. І звичайно ж, дегустація!

До речі, першої суботи жовтня Молодова відзначає Національний день вина. Через це виноробні проводять безкоштовні екскурсії і влаштовують масштабні святкування, дотримуючись старовинних національних традицій.

Виноробня Cricova, Молдова

Виноробня Cricova, що у Молдові, має другий за величиною винний погріб у світі. Підземні сховища мають загальну довжину 120 кілометрів. Ці тунелі настільки великі, що під час екскурсій, туристи пересувають не пішки, а на спеціальних мінікарах. Найприємніший момент — після дегустації туристи можуть придбати пляшки вина прямо із тунелів. Ціна — від 10 доларів.

Наразі на розгляді перебуває питання про включення виноробні Cricova до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Якщо це рішення буде схвалено, то вона стане першим виноробним підприємством у цьому списку.

Незвичною є історія цього місця. Під час нацистської окупації працівники виноробні ховали у бочках євреїв, завдяки чому врятували тисячі життів.

Чимало світових лідерів є частими гостями виноробні Cricova. До прикладу, Ангела Меркель зберігає особисту колекцію вина у її підвалах.

Виноробня Savina, Чорногорія

Якщо попросити пересічну людину показати Чорногорію на карті, то далеко не кожен знатиме, де вона знаходиться. Але ця балканська країна може приємно здивувати не лише розкішними узбережжями Адріатичного моря, але й чудовим місцевим вином.

Гірський ландшафт і сонячний клімат дає змогу вирощувати виноградний сорт Вранак, вино з якого має глибокий і насичений червоний колір, за який отримало назву «Чорний жеребець».

Важливим місцем є виноробня Savina, розташована над Которською затокою, звідки відкриваються чудові краєвиди. Тут ви можете продегустувати Розе і Каберне-совіньйон, що прекрасно доповнюються місцевими оливками і фруктами. Після Мерло і Шардоне можна перейти до інших напоїв. Ми рекомендуємо спробувати також ракію — національний напій, який виготовляють із залишків винограду.

Також знайдіть час, щоб скуштувати «Гіркий лист» — напій, виготовлений із 27 різних трав і чорногорського лікеру. За легендою, рецепт створили, коли король Італії закохався у чорногорську принцесу. Саме так він намагався підкорити її серце.

Загалом у Європі налічується більше 40 виноробних регіонів, кожен з яких унікальний. Ви зможете знайти своє місце, незалежно від того, любите ви солодкий Мускат чи терпкий Шираз.

Анастасія Богомолова

Головне фото: catscratchcms.com