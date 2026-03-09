Переляк по-французьки: моторошні місця Парижа

Мабуть, слово «Париж» вже можна використовувати як родове поняття, що означатиме суміш пишноти, романтики та краси. Ейфелева вежа, вузькі затишні вулички, першокласне шампанське та вино — це стало одночасно і символом, і обмеженням Парижа. Та чи справді це місто настільки елегантне?



За авреолею романтичності, яку люди домалювали Парижу за останнє століття, ховається його жорстоке революційне минуле та палкий темперамент. Столиця Франції може не тільки викликати захват, а подекуди бентежити, дивувати чи навіть лякати. Щоб більше дізнатися про темний бік Парижа, пропонуємо познайомитися з його п’ятьма прихованими місцями, що наганяють дрижаків!

Паризька каналізація

У своєму романі «Знедолені» Віктор Гюґо писав: «Париж має під собою ще один Париж». І що казати: це найточніший опис системи каналізації, довжина якої нині становить 2 500 км. Там навіть таблички з назвами вулиць та номерами будинків є — справжнє водостокове місто. Та що там робити туристу?

Наприклад, завітати до Музею каналізації, де ви дізнаєтеся історію розвитку підземної мережі, ознайомитеся з різними методами очищення води, що практикували в Парижі, зрозумієте структуру лабіринтів та, можливо, відчуєте себе справжнім Жаном Вальжаном, який блукає вузькими темними тунелями.

Катакомби

Продовжуючи тему підземель, пропонуємо відвідати ще одне незвичайне й моторошне місце — катакомби Парижа, розташовані безпосередньо під вулицями. У XVIII столітті, коли міські кладовища критично переповнилися, влада вирішила перенести частину останків у підземні тунелі. Це місце назвали «Паризький муніципальний склеп», однак мешканці прозвали його катакомбами.

Тепер у склеп можуть завітати всі охочі. Варто лишень замовити квиток на офіційному сайті й підготуватися морально до годинної подорожі лабіринтом із кісток та черепів.

Музей вампірів

Не забудьте відвідати єдиний у світі музей вампірів, що причаївся на околиці Парижа. Власник цього місця — самопроголошений вампіролог Жак Сіржент. Він працює перекладачем та вчителем англійської мови, однак його справжня пристрасть — вивчення вампірів. У його моторошній приватній колекції ви побачите муміфікованих котів, комплекти захисту від надприродного, датовані ХІХ століттям, величезні арбалети, які нібито використовували під час полювання на підступних кровопивць, антикварні книги та моторошні твори мистецтва.

Кладовище Пер-Лашез

Шопен, Джим Моррісон, Едіт Піаф, Генрі Сальвадор — на кладовищі Пер-Лашез ви віднайдете безліч знайомих імен. Проте сюди йдуть не тільки для того, щоб вшанувати пам’ять: паризький цвинтар також відомий завдяки своїми привидами.

Подейкують, що алеями кладовища блукає біла панна — графиня Демідова, яка перед смертю залишила дивовижний заповіт: віддати усі її статки тому чоловікові, котрий простоїть біля її могили 365 днів і 366 ночей. Нікому ще це не вдалося, тому бідолашна душа графині досі блукає цвинтарем, у пошуках сміливця. Також деякі бачили привид Марселя Пруста, що сумував за своєю коханою, та Джима Моррісона, якого постійно дратують галасливі фанати.

Dodo Manège

Щоб когось збентежити, зовсім не обов’язково бути темним, страшним чи вихвалятися людськими останками. Різнокольорова дитяча забавка теж може бути моторошною!

Dodo Manège, що з французької перекладається як «карусель додо», розташована в ботанічному саду, на березі річки Сена. На перший погляд — звичайний різнобарвний атракціон, однак, якщо уважніше до нього придивитися, то розумієш: замість традиційних коней, там катаються на додо, сумчастих вовках, трицератопсах, міоланіях та інших вимерлих тваринах. Створена в 1992 році карусель — це витвір вченого, який хотів привернути увагу до вимирання видів та зменшення біорізноманіття на Землі. Яскраві кольори каруселі, усміхнені тварини й поступове розуміння, скільки ми втрачаємо через людський егоїзм і неправильне ставлення до природи, — від цього шкіра сиротами вкривається!

Олександра Гудкова та Карина Григорян

Головне фото: monumenti.lv