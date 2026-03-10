Дивні правила для туристів в Італії: за що можна отримати штраф під час подорожі

Італія щороку приймає десятки мільйонів туристів і залишається однією з найпопулярніших країн для подорожей у світі. Однак разом із напливом відвідувачів у багатьох містах з’являються нові правила поведінки для мандрівників. Місцева влада пояснює це необхідністю захистити історичні пам’ятки, зменшити натовпи та зробити життя мешканців комфортнішим.

Іноді такі обмеження виглядають досить незвично для туристів.

Заборона зупинятися для селфі

У курортному містечку Портофіно влада запровадила спеціальні «зони без зупинок» у найпопулярніших місцях біля гавані.

У туристичний сезон, приблизно з ранку до вечора, відвідувачам заборонено довго зупинятися на цих ділянках. Причина — велика кількість людей, які затримувалися для фотографій і селфі, створюючи затори на вузьких вулицях.

Порушникам можуть виписати штраф до 270 євро.

Заборона їсти на вулицях історичного центру

У деяких частинах історичного центру Флоренції влада періодично вводить обмеження на споживання їжі просто на вулиці.

Такі правила стосуються популярних туристичних зон, де велика кількість людей купує їжу навинос і їсть просто на тротуарах або сходах історичних будівель. Через це з’являється сміття та утворюються натовпи.

Місцева влада закликає туристів користуватися кафе або спеціально відведеними місцями для відпочинку. За порушення правил можуть накласти штраф у кілька сотень євро.

Заборона годувати голубів

У Венеції туристам заборонено годувати голубів на площі Святого Марка — одному з найвідоміших місць країни.

Цю заборону запровадили через те, що велика кількість птахів пошкоджувала історичні будівлі. Послід голубів руйнував камінь і мозаїки, а витрати на очищення пам’яток постійно зростали.

За порушення правила туристам можуть загрожувати штрафи приблизно від 50 до 500 євро.

Чому з’являються такі правила

Подібні обмеження стають дедалі поширенішими в популярних туристичних напрямках Італії. Багато історичних міст стикаються з явищем надмірного туризму — коли кількість відвідувачів значно перевищує можливості міської інфраструктури.

Тому місцева влада намагається регулювати поведінку туристів, щоб зберегти культурну спадщину та зробити міста комфортними як для гостей, так і для їхніх мешканців.

Єкатєріна Іонічева

Головне фото: klook.com



