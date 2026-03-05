Санторині — листівка з Греції

Лазурові хвилі Егейського моря омивають один із найзагадковіших островів світу — Санторині, який, за стародавніми легендами, створив Евфем, кинувши у воду жменьку землі. Нині ж без цього острова неможливо уявити Грецію: ледь не на кожному сувенірі ви побачите його краєвиди.



Санторині — невелика група з п’яти вулканічних островів. Головний із них офіційно називається Тіра, однак світові він більш відомий як Санторині. Цей острів — взірець справжньої атмосфери Греції. Тут вам і вузькі затишні вулички, і білосніжні будинки з блакитними рамами й дверима, і панорама на безкрає море, що виблискує на сонці, — одно слово, все, чого тільки може побажати турист!

Де зупинитися?

Вартість проживання на Санторині повністю залежить від розташування помешкання. Наприклад, апартаменти з краєвидом на захід сонця в селищі Ія коштують дорого — від 90 € за добу, а простеньке житло в Тірі — 25 і більше. Загалом ціновий діапазон неймовірно широкий: від 14 € за ліжко в гостелі до 1 240 € за номер у п’ятизірковому готелі.

Цікавим варіантом є «Hotel Kavalari» в Тірі, номери якого облаштовані безпосередньо в скелі та з’єднані між собою сходами й терасами. Готель чудово підходить для споглядання заходу сонця на тлі вулкана. А от у селі Меґалохорі є готель «Grand View Hotel» — відмінне місце для тих, хто хоче пожити на схилах кальдери.

Що відвідати?

Хоча одноденні подорожі на Санторині — доволі поширена практика серед туристів, які приїжджають відпочивати до Греції, та все-таки для справжнього знайомства з цією місциною вам знадобиться кілька днів.

Окрім Тіри, головного міста, на Санторині є багацько маленьких сіл, кожне з яких має чим похвалитися. Та чим саме? Гайда дізнаватися!

Почнемо з центру острова — поселення Месарія. Тут розташована садиба Джорджа Еммануеля Аргіроса — справжній витвір мистецтва неокласичної епохи, споруджений у 1860 році. Найцікавіше в маєтку — інтер’єр. Тільки-но уявіть: старовинні західноєвропейські меблі, ікони та декоративні прикраси, пречудові картини і кухонне приладдя ручної роботи. Краса та й годі!

У селищі Ія варто завітати до Військово-морського музею, який розміщено в 200-літньому маєтку. Там ви більше дізнаєтеся про історію морських військ Тіри, відвідавши експозиції зі стародавніми мапами, моделями кораблів та військовим обладнанням.

Окрім цього, обов’язково зробіть декілька фотографій поряд зі славнозвісною аркою з чотирма дзвонами та сніжно-білим вітряком.

Пляж у селі Перісса відомий неймовірним поєднанням блакитних хвиль Егейського моря та чорних пісків прибережної смуги. Цю незрівнянну палітру, яку створила природа, доповнює прекрасний краєвид на найвищу гору Санторині — Меса Вуно.

Наостанок завітаємо до Тіри, в Агіу Міна — побудований у XVII столітті білий собор з яскраво-блакитним куполом. Нині це найвідоміший символ острова, що прикрашає численні вітальні листівки з Греції.

Що поїсти?

Протягом подорожі на Санторині можна спробувати купу традиційних грецьких страв: мусаку, пастіціо, фасоладу, сувлаки, грецький салат, гірос, долму… Вибір просто-таки неймовірний! Щоб краще зрозуміти, що це за звір — грецька кухня, пропонуємо ознайомитися з невеличким словничком:

гірос — місцевий аналог шаурми з м’ясом, овочами та картоплею;

долма — виноградне листя, начинене рисом і м’ясом;

мусака — ніжна запіканка з м’ясного фаршу, баклажанів і соусу бешамель;

пастіціо — макарони, запечені з м’ясом і вершковим соусом;

піта — плоский хліб із сиром, м’ясом та овочами;

сувлаки — шашлички на шпажках;

фасолада — пісний суп із квасолею й овочами;

хоріатіки (або грецький салат) — салат з овочами та сиром фета.

Греція, яку ми звикли бачити на листівках і зображеннях в інтернеті, зобов’язана своїм образом саме Санторині. Чарівне поєднання чорної вулканічної породи, матово-білої фарби стін і яскравих синіх дахів не може не захоплювати! Додайте до цього рясно вкриті рожевим цвітом кущі, які ростуть тут майже на кожному кроці, — і ось він, справжній рай на Землі.

Марина Брутян

Головне фото: getyourguide.com