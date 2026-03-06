Велети, антилопи й підкови: знайомство з каньйонами Аризони

Усе починається з чогось незначного. Навіть найбільші каньйони колись були тріщинами, але мільйони років перетворили їх на глибокі ущелини. Нині ж ми дивимося на них, затамувавши подих, і захоплюємося тією величчю, що вони випромінюють.

Аризона багата на природні чудеса: саме тут розташований Великий каньйон — славнозвісна ущелина довжиною 445 км, що її прорізали в камені потужні води річки Колорадо. Окрім цього, у штаті є ще два визначних місця, про які зазвичай забувають, — Каньйон Антилопи та Горсшу-Бенд. І хоча вони унікальні та не схожі, їх дуже часто плутають. Тож гайда розбиратися в цих національних скарбах США!

Великий каньйон

Великий каньйон (або ж Ґранд-Каньйон) — одна з найпопулярніших та найвизначніших пам’яток США. У найширшій точці ущелина досягає ледь не 30 км, а в найглибщій — майже 2 км. Проте розміри мало про що говорять: щоб навсправжки зрозуміти грандіозність цього витвору природи, варто побачити його на власні очі.

Великий каньйон за своє неймовірно тривале існування бачив найрізноманітніші племена: тут проживали й індіанці пуебло, і народ навахо, і південні пайюти. Однак до ХІХ століття, окрім корінних американців, мало хто цікавився цією місциною. Туризм розвинувся на початку ХХ століття, але тодішня кількість відвідувань каньйону на рік — ніщо, порівняно з тим, наскільки він популярний тепер.

У Ґранд-Каньйоні приблизно 1 000 печер, з яких дослідили лише 335. Та не радійте завчасно: зайти вдасться тільки в одну — «Печеру Куполів». Вона розташована в кінці пішохідної стежки Ґрандв’ю, що на півдні території.

Фауна каньйону доволі багата: якщо пощастить, ви побачите баранів-товсторогів, які полюбляють нерухомо стояти на виступах скель, чи каліфорнійських кондорів, що розрізають повітря своїми сильними крилами.

Територія Великого каньйону є складником однойменного національного парку, який поділяють на дві частини — північну та південну. Усі туристичні дослідження принад каньйону обов’язково узгоджують з адміністрацією. У вас буде можливість замовити різноманітні тури й вирушити стежками ущелини, щоб поглянути на цікаві точки та визначні пам’ятки. А ті, хто особливо любить авантюри, можуть обрати екскурсію на гвинтокрилі й побачити каньйон з пташиної високості.

Каньйон Антилопи

Навряд чи будь-яке інше місце виглядатиме на фотографіях так добре, як Каньйон Антилопи з його барвистими фігурними стінами, що ніби тануть на сонці. Цей довгий, вузький та звивистий канал — результат роботи численних повеней та потоків дощової води, які розмивали піщані скелі, поглиблюючи коридори та згладжуючи гострі краї виступів.

Каньйон Антилопи розташований на землі, що належить індіанському народу навахо. Вони вважають, що ця ущелина — священне місце, тому перед тим, як туди спуститися, вони впорядковують думки та почуття. Навахо вірять, що каньйон — подарунок матері-природи, символ плину часу й того факту, що є речі складніші та більші за людину. У 1997 році вони проголосили цю місцину племінним парком, у який стороннім можна потрапити лише за дозволом й обов’язково з провідником.

Каньйон Антилопи складається з двох частин — Верхнього та Нижнього каньйонів. Верхню частину народ навахо називає «tsé bighánílíní» — «місце, де вода біжить крізь скелі». Туристи найчастіше відвідують саме її, адже тут є багато отворів, крізь які ллється сонячне світло, граючись із кольорами та створюючи казкову атмосферу. Щоб поглянути на це диво, завітайте до каньйону десь із кінця березня до початку жовтня, коли сонце в Аризоні найбільш активне.

Нижній каньйон називається «hazdistazí» — «спіральні арки скель». У цій частині набагато складніше пересуватися: тут безліч сходів, подекуди трапляються дуже вузькі місця, а зі скель постійно сиплеться пісок. Однак це не заважає найсміливішим людям у світі — фотографам — вирушати туди, щоб зловити дивовижні кадри.

Горсшу-Бенд

Горсшу-Бенд (Horseshoe Bend), що з англійської перекладається як «вигин підкови», — меандр Колорадо, що недалеко від Каньйону Антилопи. Його схожа на підкову форма — ще один витвір невгамовних течій річки, які прорізали собі шлях у пісковиках.

Горсшу-Бенд старанно зберігає геологічну історію краю: у його скелях можно побачити безліч шарів різного каменю, що їх природа складала один на одний протягом мільйонів років. Інша цікавинка цієї місцини — петрогліфи, які залишили стародавні індійські племена анасазі.

На території поблизу Горсшу-Бенд живе багацько різноманітних тваринок: олені, бізони, лосі, лисиці, борсуки, чорні ведмеді, рисі, пуми. Однак остерігайтеся щілинок у камінні: тут ховається сила-силенна маленьких гризунів, яких не варто взайве турбувати.

Ця місцевість неймовірно популярна, а близьке розташування до інших цікавих природних пам’яток тільки збільшує кількість відвідувачів. Щороку до Горсшу-Бенд приїздить понад мільйон туристів, які найбільше полюбляють чекати на захід сонця й фотографувати бузково-блакитне небо, що так прекрасно поєднується з рудуватими скелями та бірюзовими водами Колорадо.

Анастасія Буртненко

Головне фото: hellotickets.com