Гастрономічна Америка: спробувати Штати на смак

Тра 13, 2026

Що спадає на думку, коли ви чуєте словосполучення «американська кухня»? Певно, гори засмаженого у фритюрі, щедро политого жирними соусами та вершковим маслом фастфуду, солодощі, що майже на сто відсотків складаються з цукру… А запивати це все пропонують шкідливими газованими напоями! Кілька днів такої дієти — і пара зайвих кіло на талії точно забезпечені. Та чи насправді все так?

Любов американців до фастфуду — це одночасно і правда, і міф. Справжня американська кухня — молода й строката, сформована з традиційних рецептів місцевих народів та харчових звичок колонізаторів. Це складний і різноманітний мікс з індіанської, англійської, мексиканської, італійської, ба навіть африканської та китайської кухонь! Крім того, кожен регіон Штатів відомий своїми традиційними стравами. Ось невеличкий путівник для завзятого гастротуриста, що опинився в США.

Дари моря Нової Англії

Якщо ви потрапили до Нової Англії, то на вас чекає різноманіття страв із риби та морепродуктів, адже штати цього регіону мають вихід до Атлантичного океану. Передусім спробуйте клем-чаудер — традиційний суп із будь-яких молюсків, у який додають вершки, картоплю та селеру. До речі, у Нью-Йорку готують свій варіант клем-чаудеру — без вершків, але з томатами. Штат Мен славиться своїми величезними лобстерами. У Вермонті можна скуштувати незвичайний десерт — sugar on snow, який готують, виливаючи гарячий кленовий сироп на сніг. А для поціновувачів екстриму в Міннесоті подають лютефіск — рибу за скандинавським рецептом, просочену спеціальним лужним розчином.

Ковбойський Захід

Загалом їжа цього регіону проста, ситна й жирна. У Вайомінгу, наприклад, можна пригоститися в’яленим м’ясом буйвола чи цинциннаті чилі — гострим соусом на основі яловичого бульйону з найрізноманітнішими спеціями. Однак саме на Заході найбільше дивних наїдків, які не кожному будуть до вподоби. Як щодо улюбленця Юти — jell-o salad, що в ньому від салату — лишень назва, адже до складу входять желе, фрукти та крем-сир? Або green chile sundae — молочного десерту з «гостринкою» від Нью-Мехіко? Що вже казати про колорадські Rocky Mountain oysters, які готують із… тестикул бика! А ось pasties у Монтані куштувати не бійтеся, бо це — звичайні пиріжки з м’ясом та цибулею.

Розмаїтий Діксі

Південь Америки, мабуть, має найрізноманітнішу кухню. Наприклад, їжу в західному регіоні ще називають текс-мекс, адже у стравах переплітаються техаська та мексиканська культури! Саме тут можна насолодитися такос (тортилья з м’ясною, рибною або овочевою начинкою), бурітос (така собі мексиканська шаурма) та чилі кон карне — м’ясний соус із гострим перцем чилі, в який додають паприку, часник, цибулю та квасолю. Для фанатів дичини в Луїзіані приготують нутрію, а в Техасі засмажать у фритюрі цілу гримучу змію, завбачливо додавши до неї декілька соусів.

Південний Схід подарував знану на весь світ мережу ресторанів швидкого харчування — KFC, що розшифровується як «Kentucky fried chicken». Унікальна суміш спецій та секретний рецепт дарують незабутні емоції тим, хто куштує знамените курча. Кентуккі може похвалитися ще однією смачною стравою — супом із бобів. А от у Міссісіпі люблять незвичайні мариновані огірки: у банки з ними додають солодкий порошок «Kool-aid», щоб отримати закуску ядучих райдужних кольорів. На десерт завітайте до Алабами, де вам запропонують смачні булочки з шоколадним соусом.

Усі жителі півдня Штатів люблять поласувати country-fried steaks (засмажені у фритюрі яловичі шніцелі), копченою свининою барбекю та кукурудзяним хлібом.

Атлантика та Тихий океан

Візитівкою Середньоатлантичних штатів вважають страви з крабів. Тут і крабові пиріжки, і крабові супи, і просто краби — смажені, запечені чи засолені. Та не крабами єдиними багатий регіон! Наприклад, Джорджія відома консервованим вареним арахісом, а ще — найпопулярнішим у світі напоєм Coca-Cola. У цьому штаті його винайшли, а тепер туристи з усього світу можуть відвідати музей історії карамельної газованки. А ось рецепт обіду у Флориді: спочатку смажений хвіст алігатора із соусом ранч, а закінчити — лаймовим пирогом із солодким згущеним молоком та меренгами. Смакота!

На Алясці вас нагодують стейком з оленя, а на десерт сміливці можуть замовити акутак — таке собі ескімоське морозиво з тваринного жиру та свіжих ягід. У сонячній Каліфорнії винайшли нову страву для фастфудів — подібні до бурітос величезні суші, які їдять похапцем, запиваючи свіжими фруктовими коктейлями-смузі.

Без чого Америка — не Америка

Як бачите, американці харчуються не лише фастфудом. Проте це не означає, що «швидкої їжі» немає в їхньому звичному раціоні. Ба більше, кожен із нас може здійснити гастроподорож до Америки, не перетинаючи кордонів України!

Звичайний мешканець Штатів на сніданок з’їсть PB&J sandwich — бутерброд з арахісовим маслом та мармеладом. Обід складатиметься з м’яса та гарніру (наприклад, яловичини з овочами), а також обов’язково на столі стоятиме свіжий салат з авокадо, цибулі шалот, редису, салату-латуку. На десерт варто приготувати бісквіт із магазинної суміші, яку достатньо залити водою чи молоком і поставити в духовку. Проте завершити трапезу по-американськи можна й іншими смаколиками: повітряним зефіром маршмелоу, карамельним попкорном, печивом із шоколадною крихтою або невеликими кексами — мафінами.

Влаштувати американський обід у себе вдома зовсім нескладно. Тож не зволікайте та гайда до кулінарних експериментів!

Євгеній Мельник
