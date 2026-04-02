Наймасштабніші фестивалі світу

Фестиваль — це окремий світ пригод і незабутніх вражень, у які ви поринаєте, відкриваючи для себе нові культури. Ми підготували для Вас добірку найкращих фестивалів світу, де можна якісно провести час та отримати спогади на усе життя.

Burning Man, США

Тривалість: 1 тиждень

Участь від 140$

Burning man — це восьмиденна утопія; гра, яка об’єднує людей з усього світу та ненадовго стає реальністю. Це фестиваль незалежного мистецтва, до якого готуються протягом усього року, і мережа людей об’єднаних прагненням створити спільноту, що пов’язує кожного з творчими здібностями, самовираженням, участю у громадському житті та світом природи.

Задля проведення події на території пустелі Блек-Рок будують ціле місто, де в центрі встановлюють дерев’яну фігуру та інші витвори сучасного мистецтва і більшість з них спалюють наприкінці фестивалю. Бернери (учасники) також готують інсталяції та розваги відповідно до теми, яку щорічно визначають організатори. Територія вільна від торгівлі, тому усе можна отримати та відвідати безкоштовно, а фестивальники самостійно забезпечують себе житлом, харчуванням та іншими потребами. Здається, що у пустелі протягом семи днів є усе — безліч кафе, барів, своя пошта, лікарня, плайя (так званий музей футуристичних інсталяцій), музичні арт-кари, де проходять вечірки, кемпи, храми — перерахувати усі розваги та побачити усе за тиждень просто неможливо.

Основна ідея фестивалю — роби усе, що хочеш, головне, щоб це не заважало іншим — саме тому понад 50 тисяч людей відвідує подію щороку.

Міжнародний фестиваль повітряних куль в Альбукерке, США

Тривалість: 9 днів

Вхід від 90$

Близько 100 тисяч людей щороку відвідує фестиваль, який носить неофіційний титул «найбільш фотографованої події у світі». Те, що починалося як невелике святкування ювілею радіостанції з 13 повітряних куль у 1972 році, зараз виросло до чогось незбагненного: майже 600 повітряних куль і 1000 пілотів. А у 2011 році на фестивалі був встановлений рекорд за версією книги Гіннеса за найчисленніший політ на повітряних кулях, запущених в найкоротші терміни.

Кулі різних кольорів, форм та розмірів здіймаються на площі 78 акрів (54 футбольні поля!), від чого безумовно перехоплює подих. Захід проводять на території парку Balloon Fiesta Park, де також відкритий Музей повітроплавання. Запуски аеростатів здійснюються вдень і вночі з використанням внутрішнього підсвічування. Також фестиваль має свою «фішку» — польоти в темряві. Завершується щоденна програма барвистим салютом.

Венеціанський карнавал, Італія

Тривалість: 10 днів

Участь безкоштовна

Історія фестивалю відносить нас до XII століття, коли карнавал був присвячений перемозі Венеціанської республіки над ворогом. Але з часом карнавал стали проводити заради, власне, нього самого — веселощів, гулянь та насолоди. Сьогодні це чудовий привід вбиратися у вишукані маску та костюм, дефілювати містом, яке є ідеальним фоном для дивовижних фотографій та насолоджуватися живою музикою й іншими розвагами на головних площах міста.

Також під час карнавалу проходять численні бали, однак деякі з яких є приватними або доволі дорогими (квитки від 500€).

Oktoberfest, Німеччина

Тривалість: 2 тижні

Вхід безкоштовний

Близько 6 мільйонів любителів пива щороку відвідує Октоберфест. Це традиційна ярмарка мюнхенських і баварських броварень та двотижнева гулянка у великих пивних павільйонах. Головними особливостями фестивалю є традиційні «октоберфестівські» кухлі об’ємом майже 1 л, баварські ковбаски, а також солоні кренделі.

Крім цього, відвідувачів розважають музикою, співами, народними баварськими танцями, розіграшами, атракціонами та іншими веселощами. Закінчення святкування в октоберфестівському шатрі знаменується загальними співами баварських пісень і танцями.

Mardi Gras, США

Тривалість: до місяця

Вхід від 10$

Mardi Gras — це про музику, танці, смаколики та задоволення. Язичницький ритуал присвячений проводам зими й зустрічі весни та обрання короля й королеви (праобрази Батька і Матері), тому щороку карнавал очолюють так звані «правителі», які в масках і костюмах їдуть на величезній прикрашеній платформі зі своїм оточенням. У відповідь на традиційні крики збудженого натовпу «Кинь нам що-небудь!» вони розкидають монети, пластмасові чотки, намистини та інші дрібнички. Також у цей період готують королівські торти — кавовий пиріг, покритий глазур’ю фіолетового, зеленого та золотого кольорів (традиційні кольори фестивалю) та влаштовують приватні й загальнодоступні бали-маскаради.

Холі, Індія, Непал, Бангладеш, Пакистан та інші

Тривалість: 1 день

Участь безкоштовна

Фестиваль холі традиційно святкує перемогу добра над злом та зміну пір року. Залежно від регіону особливості святкування відрізняються, однак загальними ритуалами є молитва після заходу сонця, співи, танці, смаколики і, звісно, кидання яскравих фарб, де кожен має своє значення. Як правило, блакитний символізує індуїстського бога Крішну, зелений — відродження і нові починання, червоний — шлюб, а жовтий асоціюється з третьою кастою Індії.

Міжнародний фестиваль льоду та снігу в Харбіні, Китай

Тривалість: 2 місяці

Вхід від 135¥

Скульптури фестивалю були занесені до Книги рекордів Гіннеса як одні з найбільших у світі. Щороку фестиваль приваблює мільйони людей. Це ціле місто з багатьма цікавими заходами побудоване повністю зі снігу та льоду — тут вас здивують крижані замки, гірки, світлові 3D-шоу, величезні скульптури. Також ви зможете насолодитися живою музикою, вечірками, іграми, показами мод та навіть весільними церемоніями на льоду!

Однак серед безлічі розваг не забудьте подбати про власний комфорт та тепло, адже крижаний Харбід не завжди зустрічає привітно.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Тривалість: 10 днів

Участь безкоштовна

Нескінченна вечірка протягом 10 днів — це вже вагома причина відвідати карнавал у Ріо. Одна з головних цілей фестивалю — просто зібратися разом та весело провести час, потанцювати, послухати бадьору бразильську музику та отримати неабиякий заряд енергії. Тут ви зможете взяти участь у параді або відвідати один із багатьох карнавальних балів, навчитись самбі або спробувати шедеври локальної кухні.

