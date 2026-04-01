Дешево, але не сердито: де економно відпочити в Єгипті?

Місце перетину Сходу і Заходу; екзотична незаймана природа з неосяжними піщаними пляжами, що омиваються лагідними водами Середземного і Червоного морів; різноманітний підводний світ; заходи сонця над барханами пустель – те, чим приваблює Єгипет тисячі туристів кожного року.

У Єгипті є три курортних регіони: Шарм-ель-Шейх, Хургада і Марса-Алам. Якщо сервіс для вас не є пріоритетним, зате має значення бюджет, можна знайти чимало готелів у цих регіонах із нижчими цінами і якісним обслуговуванням.

Шарм-ель-Шейх

Шарм-ель-Шейх – відомий курорт на березі Червоного моря. Кожна людина, яка збирається на відпочинок, хоч раз чула цю назву. Багато готелів, Кораловий риф і безліч визначних пам’яток приваблює туристів саме сюди.

Курорт королеви Шарм-ель-Шейха – готель, що знаходиться на першій лінії. Номери в середземноморському стилі – сонячні і просторі. На території демонструють анімації, є басейн, майданчики для різних видів спорту, а також дитячий клуб. Загалом, відмінний вибір для відпочинку.

Готель Затока Хілтон-Шаркс – цей варіант особливо популярний серед молоді, адже розташований недалеко від знаменитої площі Сохо. Готель пропонує безкоштовний трансфер, який курсує до берега. На території є тринадцять ресторанів і барів, сім басейнів і безліч розваг. Дітей розважають аніматори.

Гранд-готель Шарм-ель-Шейх – одне із найпопулярніших місць протягом усього року. За вартістю трохи дорожчий, ніж зазначені вище. Готель має величезну доглянуту зелену зону, яка каскадом спускається до пляжу, а також неймовірний кораловий риф. Є дев’ять ресторанів і дев’ять барів. Хороший варіант відпочинку для молоді і пар. Вдале розташування поблизу пляжу дозволяє цілий рік насолоджуватися відпочинком, незалежно від погоди.

Хургада

Хургада – один із перших курортів Єгипту, який досі не втрачає популярності. Головний секрет – демократичні ціни, порівняно з іншими курортними регіонами. Тут пропонують відпочинок на будь-який смак – від спокійного сімейного до активного молодіжного. Крім того, відпочивати в Хургаді можна цілий рік.

Щодо бюджетних готелів, варто відзначити п’ятизірковий Desert Rose. Його особливість – лагуна і берег, довжиною один кілометр. У готелі є аквапарк, невеликий SPA-центр, дитячий клуб і кілька басейнів.

Чотиризірковий готель Hawaii Palm Resort & Aquapark розташований на першій береговій лінії. Це чудовий варіант для бюджетного відпочинку всієї родини. Адже тут є маленький аквапарк, анімації для дорослих і дітей. У готелі кілька ресторанів, де подають страви східної, італійської кухні.

Марса-Алам

Марса-Алам – новий курорт, що активно розвивається. Тому, тут немає старих готелів. Персонал – дуже привітний, їжа – різноманітна. У готелях «все включено», є басейни для дорослих і дітей, водні гірки. Відпочинок на курорті підійде тим, хто втомився від метушні і прагне насолодитися тишею.

Серед бюджетних готелів слід відмітити: Jaz Dar El Madina (німецька мережа), Concorde Moreen Beach Resort & Spa, а також The Three Corners Happy Life Beach Resort.

Усупереч думці, що відпочинок в Єгипті – дороге задоволення, туристи можуть організувати тут повноцінну відпустку з будь-яким бюджетом. Найбільше витрат припаде на авіаквитки і проживання в номері хорошого чотиризіркового готелю. Проте можна знайти безліч економніших варіантів і серед тризіркових. У вартість проживання в готелі входить харчування, а переміщення країною, екскурсії та інші послуги – відносно дешеві.

Ольга Тетеріна

