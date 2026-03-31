Від Блакитної мечеті до єгипетського базару

Чимало туристів, які влітку відправилися на береги моря Болгарії додатково купують екскурсії у сусідні країни, такі як Румунія або Туреччина. Чому? Тому що це дуже зручно! Зазвичай час подорожі займає лише день, враховуючи нічні автобусні перевезення. Не треба витрачати гроші на готель, лише їжа двічі на день (зазвичай третій раз потрібно додатково оплачувати) та великий кілометраж, який ви проходите ногами або проїжджаєте екскурсійним автобусом. Цікаво, пізнавально, швидко. Саме про такий тип подорожі піде мова у цій статті.

Початок подорожі

Паспорти, скоріш за все, вам запропонують залишити у гіда через велику кількість випадків викрадення документів. Вулиці Стамбула дуже вузькі та однотипні, особливо в тій локації, де ми зупинилися з болгарськими туристами, тож є вірогідність, що якщо ви трохи відстанете або вирішите провести вільний час у самотніх блуканнях по місту, то ви легко можете втратити орієнтир. Я була із сестрою, з якою ми не розлучалися усю мандрівку.

Під час нічного перевезення, у чоловіка в автобусі сталася епілепсія, що будо досить стресовим. Добре, що із нами їхали медики, які допомогли, проте з цього я винесла висновок, що треба більш менш знати, як надавати першу медичну допомогу, проте не використовувати цю інформацію, якщо є можливість нашкодити. Усі такі ситуації, звичайно, роблять відпочинок більш напруженим, проте слід морально підготовити себе до того, що подорож — це завжди непередбачувані події, тому що чимало речей залежить не від вас і навіть не від гіда.

Цікаво знати, що у Туреччині заблокували Вікіпедію через статті про зв’язок влади із забезпеченням розвитку тероризму.

Блакитна мечеть

Першим пунктом нашої екскурсії була мечеть Султанахмет, яку європейці прозвали Блакитною через стилістичні та кольорові переваги в архітектурі. Жінкам видають особисті елементи вбрання при вході та зобов’язують знімати взуття, оскільки мечеть повністю вкрита килимами.

Відмінною характеристикою саме цієї споруди є кількість мінаретів, яких шість, хоча класична кількість — чотири. Чому? Існує легенда, що султан Ахмет I попросив свого архітектора побудувати золоті мінарети, проте в турецькій мові «шість» та «золото» звучать майже однаково, тож сталося подібне непорозуміння.

Вежа Сапфір

У Туреччині є діловий район, де знаходиться вежа Сапфір. Ця будівля входить у топ-десять найвищих споруд Європи, тому що сягає 261 метра. Можна тільки уявити, які неперевершені панорами відкриваються зверху! Усі вулиці як на долоні, аж подих захоплює. Такий технологічний розвиток міста.

Турецькі солодощі

Після довгої подорожі по місту не можна обійтися без традиційних видів солодощів. Тим більше коли мова йде про рахат-лукум. Якщо ви вирішили приїхати в Туреччину, обов’язково скуштуйте цей вид цукерок, а також придбайте як сувенір своїм близьким, їм точно сподобається. Дослівно назву можна перекласти як «шматочки насолоди». До появи на території країни цукру, замість нього використовували тягучу суміш із меду, сухофруктів та горіхів. Коли до султана прийшов Хаджі Бекір (який створив цей рецепт), то його одразу призначили придворним кондитером. І навіть зараз родина Хаджі Бекіра займається виготовленням цієї продукції.

Єгипетський ринок або Гранд базар

Перед поїздкою по Босфору нам дали трохи часу на відвідання найпопулярнішого місця для туристів по закупівлі спецій, магнітів та прикрас — єгипетського базару. Це справжні вулиці та лабіринти, якими можна заблукати, якщо йти бездумно, тому що крамниць понад 4000! Це дійсно рай для людини, яка хоче подивитися на культурні елементи країни та придбати їх. Майже кожен покупець знає російську мову на базовому рівні, тож складностей у діалогах не буде.

Туреччина – це країна із зовсім іншою культурою, колоритом, історією тощо. Вона захопить кожного, когось – архітектурою, когось – історією славетних султанів, когось – кавою і солодощами, а когось – своїми пейзажами. Проте точно залишить слід у вашому серці.

Туреччина – це країна із зовсім іншою культурою, колоритом, історією тощо. Вона захопить кожного, когось – архітектурою, когось – історією славетних султанів, когось – кавою і солодощами, а когось – своїми пейзажами. Проте точно залишить слід у вашому серці.

Олександра Коляденко

