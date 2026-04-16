Корейський Пусан: між природою, технологіями і традиційністю

Серед усіх можливих цікавинок Південної Кореї українські знавці подорожей зазвичай згадують лише суперновітні розваги Сеулу чи спокійні маршрути гарячими джерелами острова Чеджу. Виходить розбіжність сприйняття, яка ж Корея насправді: провокаційна та технологічна, або ж спокійна та традиціоналістська? Знайти відповідь допоможе Пусан – надрозвинуте місто на побережжі, що показує обидві сторони корейського світобачення.

Готелі Пусану: краще задовольнятися малим

Ціни на проживання такі ж неприємні, як і на авіаперельоти: все ж Пусан – друге за населенням місто Південної Кореї, центр туризму та бізнесу. Найбільш оптимальний варіант – скористатися послугами сервісу Airbnb, що дозволяє туристам знайти квартиру у будь-якій точці міста. Мінімальні ціни на апартаменти для одного дорослого – від $17 за ніч.

Поринути в культуру з інноваційним присмаком

Перша і найголовніша зупинка для будь-якого туриста – пляж Хьоунде. Пляж з білим піском довжиною близько 1,5 кілометра та шириною приблизно 30-50 метрів підкреслює чудову картину міського узбережжя Пусану.

Щоліта місцеві жителі та туристи збираються на пляж для ідеального літнього відпочинку. В денний час групи чайок ловлять картопляні чіпси, кинуті в повітря відвідувачами, що є своєрідним місцевим способом поєднатися з природою. Плавання, пікнік, просто тиха прогулянка – Хьоунде ідеальне місце для пошуку гармонії після бурхливої подорожі до Кореї через пів світу.

Пусанський Акваріум, розташований за рогом пляжу Хьоунде, пропонує роздивитися інший бік міста – прогресивний, комерційний, новітній. Колекція морських істот, що охоплює понад 250 видів, є надбанням міста і слугує дзеркалом для громадськості по той бік таємниць морського світу. Під час прогулянки у восьми тематичних зонах мандрівники можуть дослідити поведінку та природу екзотичних тварин, що проживають у водоймах півострова.

Інше визначне місце Пусану – храм Беомеза. Беомеоза є важливим місцем для будь-якого туриста в Пусані, оскільки це один з головних храмів корейського буддизму. Окрім цього, Беомеза є єдиним храмом в Пусані, який досі пропонує програму перебування всередині на ніч. Така пригода стане вашим початком у пізнанні іншої Кореї: духовної, тієї, що цінує власну історію та принципи Конфуціанства.

Пусан – королівство вуличної їжі

Рибний ринок Джагальчі часто рекламують як першу пам’ятку Пусана, на яку необхідно звернути увагу. Ви можете уявити собі Джагальчі так: це цілий квартал, присвячений морепродуктам, де метушаться сотні людей і пахне традиційними наїдками, а не просто низка кількох місцевих крамничок. Головна будівля – семиповерхівка, але більшість відвідувачів прямують безпосередньо до рибного ринку на першому поверсі. Там ви можете вибрати те, що вам сподобається із дивних морських істот, яких зловили просто вам до столу. Якщо віднести продукти на другий поверх, один з десятків ресторанів з морепродуктами, який ви оберете, приготує страву за всіма корейськими традиціями. Важлива порада: відвідуйте ринок з другом чи групою, оскільки у цих ресторанах немає невеликих порцій та замовлень, тож ви витратите увесь залишок грошей, харчуючись наодинці.

Усе в одному та навіть більше

Друге за величиною місто Південної Кореї та найбільший порт країни має безліч місцин та розваг, що заслуговують вашої уваги: від храмів, що змушують щелепу відвалитися від потужної краси минулого та метушливих ринків, до довжелезних пляжів, вуличної їжі та морепродуктів. Місто Пусан – прихована перлина для європейського туриста та гордість Азії, що дивує балансом контрастів.

Валерія Карбушева

Головне фото: ceoworld.biz