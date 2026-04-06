П’ять речей, які потрібно зробити в Азербайджані

Азербайджан знаходиться на перехресті Європи та Азії. Якщо карантинні умови не обмежують в’їзд, рушайте до Азербайджану, аби розглянути його дивовижну культуру, ландшафти та яскравість. З надзвичайним набором напрямків та гастрономічними пригодами Азербайджан обіцяє теплий прийом та незабутні враження.

В Азербайджані 9 з 11 різних кліматичних зон, і тому він має неймовірне різноманіття ландшафтів: від пишних гір до пляжів, лісів та всього іншого. Обов’язково внесіть його у свій список must-visit, якщо ще цього не зробили!

Пориньте в історію міста в Ічерішехері в Баку

Стіни Ічерішехера шепчуть стародавні таємниці міста. Відоме як старе місто, або внутрішнє місто, воно розташоване в самому центрі Баку і є лабіринтом вузьких доріг, вкраплених вапняковими будівлями. Неможливо пропустити Палац Ширваншахів та Дівочу вежу, які внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Палац відомий як перлина азербайджанської архітектури, оскільки він складається з декількох різних споруд, побудованих протягом різних століть, які разом створюють прекрасне поєднання середньовічних, азійських та ісламських впливів.

Одна із загадок Азербайджану — Дівоча вежа. Ця циліндрична сувора вежа збентежила істориків безліччю теорій про своє походження та точну дату будівництва, хоча навколо неї розміщені прекрасні писання, які натякають на її можливе коріння.Це одна з найбільш знакових споруд міста, де розміщений музей, що висвітлює історію Баку. Тут також проходить Міжнародний фестиваль мистецтв.

Відвідайте вогненний храм Атешги та Палаючу гору в Янар-Дагу

Храм Атешга дивує відвідувачів своїм захоплюючим полум’ям. Він містить 16 написів, що ховають у собі багатовікові таємниці. Цей зороастрійсько-індуїстський храм у Сурахані датується XIX століттям і є злиттям західних та східних культур. Ще одним місцем, що символізує зв’язок країни з вогнем є Янардаг або «Палаюча гора» — вогняний пагорб, який століттями палав і палає десятиметровою стіною полум’я.

Побалуйте себе вишуканим вином

Оскільки передгір’я та долини кавказької країни ідеально підходять для вирощування виноградних лоз, цей регіон виробляє одні з найкращих вин. Завдяки географічному розташуванню Азербайджану, виноробство завжди було визначною частиною його культури. Насправді вино було тут ще до того, як з’явився Азербайджан!

В азербайджанських винзаводах широко використовуються відомі сорти винограду: Мерло, Піно Нуар, Каберне Совіньон, Шардоне, Віоньє, Піно Блан. Але є також кілька важливих кавказьких та місцевих сортів. Окрім класики, в Азербайджані швидко зростає попит на інші вина, зокрема, на повний аромат вин на основі граната, які сьогодні є улюбленими серед молоді Баку.

Подивіться на петрогліфи Гобустана

Напівпустеля Гобустан, що розташовується за 60 км від Баку, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і налічує понад 6000 гравюр на скелях. Петрогліфи Гобустана — це мистецькі хроніки минулого, які мають велике значення як для вивчення доісторії людства та первісного мистецтва. Пам’ятники Гобустану охоплюють приблизно 20 000 років, з кінця верхнього палеоліту і до початку нашої ери.

Помилуйтеся майстерним витвором – палацом ханів Шекі

Історичний центр Шекі та палац Шекі-хана є останньою азербайджанською пам’яткою, що внесли до Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО, її додали у липні 2019 року. Розташоване за п’ять годин їзди від Баку біля підніжжя Великого Кавказу, історичне місто Шекі має давнє походження. Вважається, що воно було засноване в VI столітті до н. е.

Це місто — одне з наймальовничіших місць Азербайджану, з брукованими вулицями та середньовічною архітектурою. До XIX століття Шекі знаходився на Шовкового шляху і був міжнародним центром з виробництва шовку та різних ремесел.

У місті, відомому своєю майстерністю, яскравим прикладом творчості є палац ханів Шекі — унікальна архітектурна пам’ятка шекінського ханства. Побудований Гусейном Ханом у 1762 році, він має вишукані кахлі, фонтани та вітражі. Фасад покритий шебеке — унікальною мозаїкою з кольорового скла, встановленою в дерев’яній решітці, повністю зібраною без цвяхів та клею.

Якщо вам хочеться справжнього колориту, гостинності та цікавих місць, швидше вирушайте до Азербайджану. Тут вас зустріне і вишукана архітектура, і екзотика, і смачна кухня. Тож пакуйте валізи та мерщій у колоритний східний світ!

Катерина Зінченко

Головне фото: turne.ua