Мадрид — місто, в яке хочеться повернутися

Вихідні вже через декілька днів? Збирайте речі! Вирушаємо у місто хамону, фламенко і сангрії — до Мадрида.



Прибуття

Після п’яти годин у небі ви приземляєтеся в головному міжнародному аеропорту Мадрида — Барахасі. До міста можна дістатися чотирма шляхами: автобусом, потягом, метро або таксі. Ціна на проїзд у метро — порівняно невелика. До найближчої станції можна дістатися пішки або за допомогою рухомої доріжки. Дуже зручно, коли є важкий багаж або діти.

Цікавий факт мадридського метро №1 — чоловікам заборонено вальяжно сидіти у вагонах. Факт №2 — метро розрослося далеко за межі міста, є навіть у полях під Мадридом. Факт №3 — столичний метрополітен має станцію-привида «Чамбері», повз яку кожного дня проїжджають потяги, але ніколи не зупиняються.

Далі — знайти місце для ночівлі. У Мадриді немає проблем із дешевим житлом: хостелів більше, ніж туристів. Тож обирайте будь-який і мерщій оглядати місто.

Прогулянка

У Мадриді турист — вільний птах, бо тут немає обов’язкових місць для відвідування. Навіть гуляючи вуличками можна насолодитися естетикою міста, маленькими барами, терасами і балкончиками.

Спочатку пропонуємо завітати до музею «Прадо». Це один із найбільших музеїв європейського образотворчого мистецтва, що містить велику колекцію робіт XII—XIX століть. Не лякайтеся! Картини розміщені продумано; на вході всім видають безкоштовну карту з короткою інформацією про головні експонати.

У музеї «Прадо» можна подивитися не лише на картини – іноді тут показують кіно. Наприклад, із нагоди відкриття нових виставок. Фільми присвячені художникам й епохам, у яких вони творили. Маленький лайфхак: кожного дня за дві години до закриття у галерею можна потрапити безкоштовно.

Епіцентр пристрастей

Футбольний матч команди «Реал Мадрид» — найпопулярніша розвага. Стадіон «Сантьяго Бернабеу» переповнений глядачами як Колізей перед боями гладіаторів в давнину. Не обов’язково бути фанатом футболу, щоб сходити на матч. Тут можна насолодитися атмосферою і відчути мурахи по шкірі, коли грає гімн клубу і натовп вболівальників співає в унісон.

Окреме шоу — це реакція глядачів на гру: як вони вболівають, реагують на штрафні, на кожен удар по м’ячу. А що відбувається, коли «Реал Мадрид» забиває гол… Емоції просто зашкалюють!

Нічне життя

Увечері молодь виходить з однією метою — відвідати бари і потанцювати фламенко. «Корраль-де-ла-Морерія» — знакове місце Мадрида. Тут найкраще шоу фламенко – танці і пісні під гру гітари. У «Нью-Йорк Таймс» це місце відзначили як те, що кожен повинен відвідати хоч раз у житті. Справді, треба встигнути насолодитися атмосферою і відчути історію, яку розповідають танцівники за допомогою мови тіла.

Не любите танці? Можете посидіти в барі і спробувати келих справжньої іспанської сангрії. Також скуштуйте традиційну іспанську закуску — тапос. Це можуть бути горішки, чипси, оливки, маленькі бутерброди з хамоном, сиром, куркою та іншими інгредієнтами.

Гастрономічний рай

«Сан Мігель» — найпопулярніший ринок у Мадриді. Кожного дня сюди приходять сотні покупців, аби не лише щось придбати, а й смачно поїсти і весело провести час, дегустуючи щось оригінальне. Мешканці Мадрида навіть жартують, що від тутешніх ароматів і кількості смакоти можна послизнутися на власній слині.

На території ринку є безліч ресторанчиків і барів, у яких вам із задоволенням приготують одну з традиційних іспанських страв. Тут також часто проходять ярмарки, фестивалі і концерти.

Також обов’язково завітайте до найстарішого ресторану Європи, що навіть увійшов до Книги рекордів Гінесса. У свій час «Собріно де Ботін» приймав у себе Ернеста Хемінгуея.

Прощання з містом

Як поїхати додому без посиденьок на заході сонця? Храм «Дебод» — найдоречніше місце. Це маленький острівець давньоєгипетської культури, що гармонійно вписався в паркову зону сучасного Мадрида. Усередині можна побачити єгипетські малюнки на стінах і макет храму.

Поруч із пам’яткою архітектури є гарний парк, де можна відпочити на лавках або на газоні. А з оглядового майданчика побачити незабутній захід сонця і загадати бажання — повернутися в Мадрид ще раз.

Марія Бібік

Головне фото: nerukhomi.ua