Прага: казка в ХХІ столітті

Прага — величезний музей просто неба, тут кожен куточок — справжній скарб. Додайте чарівну столицю Чехії у свій тревел-план і будете в повному захваті від побаченого. У цьому місті навіть звичайна прогулянка старовинною вуличкою перетворюється на захопливу пригоду.

У різні часи Прагу називали «золотою Прагою», «перлиною міст», «кам’яною мрією», «володаркою Чехії» і «серцем Європи». Зараз Прага — одне з дев’яти європейських міст, що носить титул «Європейська культурна столиця». Вважається, що відвідати Прагу зобов’язаний кожен справжній турист, а той, хто опинився тут один раз, завжди мріє повернутися. Чим же місто так приваблює туристів? Зараз дізнаємося.

Де зупинитися?

У Празі величезний вибір готелів, апартаментів, хостелів, вілл на будь-який смак та гаманець. Як правило, туристи бронюють житло через великі онлайн-системи, оскільки в чеській столиці вельми поширені знижки та акції при завчасному бронюванні.

У Празі, як і у всій Чехії та Європі, прийнята єдина система готельних стандартів Hotelstars Union, що регулює «зірковість» готелів. Від неї залежить вартість проживання. Водночас практично завжди в Празі в ціну номера входить сніданок, а в кімнаті є чайник і безоплатні стіки з кавою і чаєм.

Hotel U Zlateho jelena. Це старовинний будинок з гарним внутрішнім двориком. Розташований готель в самому центрі — до Староміської площі всього 50 м. Через це може бути гамірно ночами, тому попросіть при бронюванні дати Вам тихий номер з вікнами у двір. У номерах проста обстановка в стилі старої Праги, кондиціонерів немає. За додаткову плату можна отримати: сніданок за системою «шведський стіл» — 10 євро, стоянку на вулиці перед готелем — 450 крон (30 євро) на добу. Ціна номера на 2-х за добу від 46 євро, за тримісний номер — від 65 євро.

Boutique Hotel Seven Days. Цей бутик-готель розташований за 5 хвилин ходьби від Вацлавської площі та за 15 хвилин — від Староміської площі. Поруч є метро та зупинки громадського транспорту. Готель розмістився в старовинній будівлі XIX століття. Тут на гостей чекають комфортні розкішні номери, зимовий сад, бар, SPA. За попереднім запитом надається стоянка в гаражі за ціною 25 євро на добу. Ціна номера від 67 євро.

Marketa. Хороший бюджетний готель з садом. Він знаходиться в спокійному житловому районі, за 20 хвилин пішої прогулянки від Страговського монастиря та за 30 хвилин — від Празького граду. До зупинки трамваю №22 йти під гору 10 хвилин. Цим маршрутом можна об’їхати практично всі визначні місця Праги. У номерах затишно, комфортно, але немає холодильника і кондиціонера. Приватна стоянка коштує 10 євро на добу. Ціна номера — від 32 євро.

Що поїсти?

Чехія відома своєю різноманітною та смачною кухнею. Опинившись тут, вам обов’язково треба скуштувати кілька місцевих смаколиків.

Традиційною першою стравою в Чехії є чеснечка. Назва говорить сама за себе, основною складовою страви є часник. Ароматний і наваристий суп чеснечка готується на основі м’ясного бульйону і подається в хрустких хлібних чашах. Існує безліч рецептів цієї страви: від автентичної юшки з Богемії до сучасних варіацій з нотками екзотики. Порція коштує в середньому 4-5 євро, в залежності від рівня ресторану.

Свинина з кнедликами також вважається традиційною стравою чеської кухні. У класичному рецепті використовується свиняча корейка. М’ясо тушкується на пательні з цибулею та іншими овочами, кмином і перцем. Страва виходить не гострою, перець тут лише для смаку. Потім до м’яса додають кнедлики — борошняні або картопляні варені галушки. Подають страву зазвичай з капустою, приправленою кмином і цукром. Ціна порції — 80-120 крон.

Найвідоміша чеська страва з грибів називається смаженіце. Насправді вона дуже проста. Гриби тушкують на пательні з цибулею і кмином, потім додають яйце та сіль, далі смажать до загустіння. Що виходить сказати складно: це ніби й не запіканка, і не печеня, і не звичні нам смажені гриби. Зазвичай смаженіце намащують на хліб або тост. Ціна порції в кафе або ресторані — від 50 до 150 крон, вона залежить від виду грибів і сезону.

Трдельник — це найбільш популярна вулична їжа Праги. Дріжджове тісто ріжуть на смужки, обмотують навколо металевого циліндра і посипають цукром. Цей циліндр називається «трдло», звідси й назва «трдельник». Спочатку тісто запікається, а потім майже готовий трдельник покривають сумішшю цукру, кориці і дрібно потертих горіхів. Всередину зазвичай кладуть начинку. Найпопулярнішими варіантами є морозиво, збиті вершки або легкий вершковий крем з різноманітними смаками. Ціна за трдельник без начинки — 50-60 крон.

Що подивитися?

Старе місто — найпопулярніше туристичне місце в Празі, його центром є Староміська площа, на якій височіє ратуша зі знаменитим Астрономічним середньовічним годинником. Це справжній рай для поціновувачів архітектури і яскравих атмосферних деталей. Класичні пряникові будиночки, готичні собори, помаранчеві дахи, монументальні двері старих споруд тут можна розглядати вічно.

Карлів міст — символ Праги, найпопулярніша пам’ятка міста і другий в історії кам’яний міст через Влтаву. Він з’єднує столичні райони «Старе Місто» і «Мала Страна». Міст тримається на 16 опорах. Його довжина 516 м, ширина 10 м. Побудували його ще в XIV столітті й назвали на честь засновника — Карла IV. Завдяки йому Прага підвищила свій престиж і стала важливою зупинкою на європейських торгових шляхах. У народі міст довго називали «Кам’яним» або ж «Празьким». Лише 1870 року за ним закріпилася уже звична нам назва.

Собор святого Віта. Ця дивовижної краси святиня знаходиться в самому центрі Празького Граду. Собор будувався майже шість століть, завдяки чому поєднав в собі зразки мистецтва різних напрямів: від готики та неоготики до рококо і ренесансу. Величні форми, вигадливі скульптури та багатий інтер’єр заворожують. А від вітражів собору, які створювалися близько ста років, просто неможливо відвести погляд.

Незвичною пам’яткою у Празі є стіна Джона Леннона. Вона була побудована понад 50 років тому як символ боротьби проти комунізму. На ній регулярно з’являються нові зображення, авторами яких виступають художники-одинаки та цілі творчі угруповання. Попри те, що часи комунізму залишилися позаду, творчій молоді, як і раніше, є що сказати на тему свободи. Завдяки постійному оновленню стіна завжди знаходиться в центрі уваги.

Прага — це можливість потрапити у казку всього лише за якихось дві години; це середньовічні вулички та магічна атмосфера; це дух старовини й величі у кожному куточку. Ціни тут доступні, їжа смачна, а мова зрозуміла. Тому не гайте часу — відвідайте це неймовірне місто!

