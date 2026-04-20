Route 66: маршрут для справжніх мандрівників

Майже кожен із нас хоч раз чув про трасу 66, що простягнулася мальовничими долинами Сполучених Штатів Америки. А якщо не чув, то точно бачив легендарний знак «Route 66», що неодноразово з’являється у культових голлівудських фільмах і серіалах. Чому ж цей легендарний шлях так часто згадують в масовій культурі?



Траса 66 є одним із найпопулярніших туристичних маршрутів США. Вона розкинулася на вісім штатів і має протяжність майже 4 тисячі кілометрів. Її полюбили за ностальгію і уособлення «старої Америки». Подорожуючи трасою 66, ви рідко зустрінете височенні хмарочоси; немає екскурсій; однак саме тут можна відчути дух справжньої Америки.

Історія

Траса 66 з’явилася на мапі США у 1926 році і стала першою бетонованою дорогою в країні. Новий шлях протягнувся від Чикаго до Лос-Анджелеса. Із часом дорога стала символом змін під час Великої депресії (1930-х років). Саме цією трасою американці їхали у пошуках кращої долі, прозвавши її «Матір’ю доріг». А у 1950-х вона здобула народне звання «Головної вулиці Америки», завдяки якій уродженці США пізнавали свою країну.

Шлях користувався неймовірною популярністю до 1960-х років, однак згодом поступився новим швидкісним автострадам. Таким чином, у 1985 році його офіційно виключили з переліку автомобільних доріг США. Зараз окремі відрізки траси 66 стали частинами інших шляхів, а виведені з експлуатації ділянки отримали назву «Історичний шлях 66». Однак на цьому історія не скінчилася.

Місцева атмосфера

Хоч певні відрізки шляху стали вкрай занедбаними, а цілісним маршрутом складно проїхати, траса продовжує жити своїм тихим життям, завдяки підтримці місцевих організацій і жителів тутешніх міст.

Десятки невеликих міст, розташованих уздовж траси 66, приховують безліч цікавих розваг. У кожному містечку є організація, що випускає сувеніри із символікою Route 66, влаштовує різноманітні заходи, вечірки і концерти для гостей. Особливо популярними тут є виставки ретро-автомобілів.

Містечка з одноповерховими будинками, затишними кафе, магазинчиками зі старими неоновими вивісками, що нагадує атмосферу фільмів 1960-х років. Майже в кожному місті є музеї, присвячені трасі 66, а на вулицях – цікаві арт-об’єкти: величезні статуї, іржаві автомобілі, незвичайні фігурки тварин і людей.

Особливу цінність становлять придорожні заклади. Вони досі зберегли настрій тих часів у своєму оформленні і ритмі життя. Більшість кафе ніби з ретро-фільмів – із червоними диванчиками, музичними автоматами і сувенірами.

Історичні пам’ятки

Місце, яке повинен відвідати кожен подорожній, – Ранчо Кадилаків. Це культова придорожня пам’ятка з десяти розмальованих автомобілів марки Cadillac, заритих бампером у землю. Вона символізує «американську мрію», якій так і не судилося стати реальністю.

Іншою місцевою цікавинкою є перша бензоколонка компанії Soulsby’s Shell 1926 року, розташована у місті Маунт-Олів. Вона кардинально відрізняється від нинішніх АЗС і чудово вписується в концепцію «старої Америки». Її вигляд майже не змінився з моменту відкриття, а у 2004 році її віднесли до Національного реєстру історичної спадщини США.

До того ж списку потрапила і старовинна будівля суду 1894 року, розташована у містечку Картедж. Увагу туристів привертають також сюрреалістичні мотелі у вигляді вігвамів у Сан-Бернардіно і Холбруці та величезний «Блакитний кит» у місті Катус.

Природні пам’ятки

Не менш захопливими є пейзажі траси 66. Тут вам і гори, і пустелі, і лани, і ліси. У кінці маршруту навіть океан є. Особливість всіх місцевих краєвидів у тому, що більшість з них залишаються незмінними з 1930-х років.

Найбільш визначним природним дивом траси 66 є Гранд-Каньйон і його величезні підземні печери. За певною інформацією, влада Сполучених Штатів Америки розглядала їх як укриття на випадок ядерної війни, тому в них можна знайти запаси продовольства, а археологи під час розкопок натикалися на залишки прадавніх шаблезубих тигрів.

Неподалік від каньйону можна відвідати унікальний Арізонський кратер, що залишився тут після падіння метеорита 50 тисяч років тому. Глибина западини сягає більше 200 метрів, а діаметр – близько 1 200 метрів.

Траса 66 також проведе вас до «Скам’янілого лісу» та «Кольорової пустелі», ландшафт якої ніби розмалювали лініями всіх кольорів веселки. Мандрівники також не можуть пропустити гори Озарк у штаті Міссурі, зелені кукурудзяні поля в Іллінойсі і безкраї пустелі у Нью-Мексико.

На легендарній трасі 66 туриста очікує багато пригод і вражень, які не дадуть засумувати навіть найвибагливішим мандрівникам. Однак, щоб не зіткнутися з проблемами, досвідчені туристи радять подбати про спеціальну мапу з відміченим шляхом 66, а для подорожі обрати кінець весни чи початок осені, щоб морози або спека не стали перепоною для захопливої подорожі.

Максим Царук

Головне фото: hoteles.com