Роттердам — Мекка сучасної архітектури

Роттердам — це нідерландське місто, яке є найбільшим морським портом у Європі. Його вулички приховують багато цікавого, тож давайте зануримося у нього трохи глибше.

Роттердам точно не є схожим на будь-яке європейське місто. Справа в тому, що він був майже повністю зруйнований після бомбардування на початку Другої світової війни. І після її закінчення можна було відбудувати всі старовинні будівлі за фотографіями і схемами, як це зробили інші європейські міста. Але Роттердам вирішив піти своїм унікальним шляхом та не відновлювати історичну забудову. Згодом таке рішення допомогло місту стати справжньою Меккою для прихильників сміливої сучасної архітектури. Ми підготували підбірку найцікавіших місць, які ви точно маєте відвідати, якщо завітаєте у Роттердам.

Кубічні будинки

Кубічні будинки — це серія з 38 домівок, яка була побудована та спроєктована архітектором Пітом Бломом у 1984 році. Його проєкт «селища з хатинок на деревах» був і досі є доволі новаторським, адже паралелепіпед будинку є повернутим на 45 градусів та нахиленим під кутом до землі. Саме таке рішення і надає їм футуристичного вигляду.

Будинки займають площу в 100 м² та складаються з трьох поверхів: на цокольному поверсі розташований вхід, на першому — вітальня з кухнею, на другому — дві спальні з ванною кімнатою, а на повернутому — кабінет чи невеликий сад. Але насправді чверть простору в таких будівлях є непридатною для використання через стіни, які нахилені під кутом.

До речі, деякі мешканці залюбки пропонують екскурсії по своїх оселях та інколи навіть здають їх в оренду. Звісно, коштувати така розкіш буде чимало, але є і бюджетний варіант — в одному з будинків працює хостел Stayokay Rotterdam, де ніч проживання обійдеться вам у 20–30 євро.

Маркетхол

Маркетхол — це незвичайний критий ринок, який також вирізняється своєю футуристичною архітектурою. Чому незвичайний? Тому що, окрім самого ринку, у будівлі також розміщені 228 житлові квартири, магазини та найбільший у місті чотирьохповерховий підземний паркінг на понад тисячу автомобілів.

Маркетхол був спроєктований архітектурною фірмою MVRDV, перед якою стояло важливе завдання — поєднати критий ринок із місцем проживання, дозвілля, харчування та паркування. І їй це вдалося.

Особливістю будівлі також є її внутрішня поверхня, яка прикрашена велетенським розписом під назвою «Ріг достатку» розміром у 11 000 м² (а це майже як два футбольних поля). На ньому зображені величезні фрукти, овочі, злаки, риба, квіти та комахи.

Мурал створили за допомогою новітніх технологій: спочатку в спеціальному програмному забезпеченні від студії Pixar зробили якісний малюнок розміром у 1,47 терабайт, який згодом по частинах надрукували на листках перфорованої сталі, а потім уже прикріпили до стін.

Робота дістала схвальні відгуки дизайнерів з усього світу, які навіть назвали її справжньою «Сикстинською капелою Роттердаму».

Білий дім

Так, не дивуйтеся, у Роттердамі також є свій Білий дім! Це офісна будівля, яка вважається першим побудованим хмарочосом у Європі. До речі, вона також є одним із небагатьох будинків, що вціліли після бомбардування.

Архітектура Білого дому є доволі вдалим та незвичайним поєднанням стилю ар-нуво та традиційних форм американських хмарочосів. Через це будівля здається дуже високим цегляним замком із маленькими вежами.

До речі, те що Білий дім є офісною спорудою, а не житловою, дуже легко пояснити. Справа в тому, що сама будівля була споруджена на березі гавані, на м’якому болотному ґрунті. Цей факт спричинив «бунт» серед інших архітекторів, які вважали, що така масивна споруда не зможе просто встояти на такій землі та обов’язково зруйнується. Це одразу переконало місцеву владу Роттердаму, яка згодом вирішила не надавати дозвіл як на розміщення квартир там, так і на будівництво інших хмарочосів.

Однак, як виявиться потім, Білий дім не тільки не розвалиться через свою особливість, а й переживе бомбардування на відміну від усіх інших споруд.

Зараз, у 21 столітті, у Білому домі досі працюють офіси різних компаній. Хоча вільного доступу в саму будівлю немає, туристи все ж можуть піднятися на її дах, де розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається неймовірний краєвид на все місто.

Музей Бойманса-ван Бенінгена

Музей Бойманса-ван Бенінгена — це один із найбільших художніх музеїв у Нідерландах. Його особливістю є те, що він був створений силами приватних колекціонерів. До речі, музей і має свою назву на честь них — судді Франса Якоба Отто Бойманса, який у 1847 році заповів свою колекцію картин і малюнків місту Роттердам, та підприємця Даніеля Георга ван Бенінгена, який дарував мистецькі твори та допомагав установі фінансово.

Зараз серед музейних експонатів можна побачити картини Сальвадора Далі, Рембрандта, Клода Моне, Тіціана, Вінсента Ван Гога, Поля Сезанна, Пабло Пікассо, колекції декоративних предметів зі срібла, скла, майоліки.

Ще однією особливістю музею є те, що в одному залі можна легко побачити старовинне полотно поруч із сучасним, адже керівництво вирішило не розподіляти твори по окремим тематичним залам.

Лайфхаки

Радимо Вам придбати туристичну картку Rotterdam Welcome Card, яка дає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та знижку 25–50 % при купівлі квитка в музей, галерею чи іншу культурну установу.

Rotterdam Welcome Card бувають із терміном дії на 1, 2 або 3 дні. Вартість картки становить 11/16/20€ (ціна залежить від того, який термін дії картки ви обираєте). Придбати її можна у готелях і хостелах, музеях, туристичних інформаційних центрах та навіть на автостанціях.

«Сильний через боротьбу» — саме так звучить офіційний девіз Роттердаму. І місто дійсно його уособлює. Адже Роттердам за всю свою історію пережив немало трагедій, але не втратив свого бажання боротися, розвиватися, надихати та ставати кращим місцем для людей.

Варвара Борисовська

