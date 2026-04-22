Коротка екскурсія Берліном

Рушій світового культурного життя, натхнення для безлічі митців, скарбниця європейської історії, осередок прогресу… Що це? Звісно ж Берлін — місто, про яке можна багато почути, але тільки побачивши на власні очі, навсправжки зрозуміти його красу.



У столиці Німеччини пліч-о-пліч живуть минуле та сьогодення, класика й постмодерн: поряд з історичними будівлями та визначними пам’ятками стоять сучасні багатоповерхівки, а вуличні митці, всупереч класичним музеям, створюють власні виставки просто неба, прикрашаючи стіни графіті. Берлін має репутацію міста вседозволеності, міста-карнавалу, що контрастує з рештою стриманої Німеччини. Подейкують, у ньому кожен знайде відпочинок собі до душі. Перевіримо, чи це так.

Багато музеїв не буває

Берлін — місто культури. Тут демонструють дорогоцінні колекції з усього світу в понад 170 музеях, деякі з котрих можна знайти на славнозвісному Музейному острові — мистецькому комплексі в історичному центрі Берліна. Там є шість закладів, кожен з яких має свою особливість.

Старий музей відомий багатою античною експозицією, Музеї Боде — розкішним зібранням скульптур, виставками візантійського мистецтва та колекцією монет. Щоб ознайомитися з життям стародавніх єгиптян чи дізнатися більше про доісторичні племена, зазирніть до Нового музею. У Старій національній галереї ви матимете змогу насолодитися полотнами в стилях класицизму, романтизму, бідермаєру тощо. Пергамський музей — це античне, ісламське та передньоазійське мистецтво. А ось на форумі Гумбольдта на вас чекатимуть виставки від різних Берлінських державних музеїв, тимчасові експозиції та публічні заходи.

Про архітектуру й театри

На архітектурному тлі Берліна зустрілася неймовірна кількість різноманітних напрямів: неокласицизм, баугауз, бруталізм, постмодернізм… Окрім найвідоміших визначних споруд, зокрема Райхстагу та Бранденбурзьких воріт, туристам буде цікаво поглянути й на інші дивовижні будівлі. Наприклад, на центр сучасного неєвропейського мистецтва «Будинок культур світу», який схожий формою на міжгалактичний корабель, чи Берлінську філармонію, що нагадує захопливу будову з якогось фантастичного фільму.

Філармонія відома не тільки в колах поціновувачів архітектури, а й серед прихильників класичної музики — саме тут можна послухати найбільший симфонічний оркестр Німеччини. Три грандіозні оперні театри міста — Німецька державна опера, Берлінська комічна опера та Німецька опера — зачарують будь-кого своїми приголомшливими виставами. Також не забуваймо про театральні майданчики, що спеціалізуються на естрадних дійствах. Ревю, кабаре, аматорські гуртки — усе це забезпечує туристів цікавою культурною програмою.

Шопінг! Шопінг!

Шопоголіки мають особливу нагоду поблукати відомим бульваром Берліна — Курфюрстендаммом, що з’єднує площі Брайтшайда та Ратенау. Широка та довга вулиця просто-таки переповнена різноманітними крамницями та ресторанами. Багато модельєрів обрало саме Курфюрстендамм для розташування своїх бутиків. Тут ви знайдете ледве не 50 брендових магазинів, зокрема Chanel, Valentino, Bally та Louis Vuitton.

Говорити про шопінг і не згадати «KaDeWe» на Тауенцин-штрассе — сором та й годі! Це найбільший у місті торговий центр (60 тисяч квадратних метрів) та другий за величиною універмаг в Європі. Дизайнерський одяг, аксесуари, косметичні засоби, дитячі іграшки — є усе, чого тільки забажає ваша душа.

Якщо ж ви хотіли привезти з мандрівки щось особливе, то радимо завітати в універмаг «Dussmann das KulturKaufhaus», де можна придбати книжки, платівки та цікаві дрібнички, чи в крамницю шоколаду «Ritter Sport», у якій інколи відбуваються захопливі майстер-класи з виготовлення солодощів. Приїхали до Берліна на Різдво? Тоді обов’язково зазирніть у магазин подарунків «Käthe Wohlfahr», щоб купити нові ялинкові прикраси.

Подалі від метушні

І все ж столиця Німеччини має й місця, куди люди можуть поїхати, щоб просто подихати свіжим повітрям та відпочити від галасу. Берлін — найзеленіше місто країни — може похвалитися багатьма парками, зеленими ділянками та озерами. Не дивно, що влітку місцеві виходять на вулицю: незліченна кількість молоді виносить свої гамаки та пуфи, збирається у велике коло та співає під акомпанемент гітари.

Особливо рекомендуємо завітати у Великий Тірґартен — найбільший парк міста, а також у парк Брітцер зі звивистими стежками серед озерць і маленьких пагорбів.

І наостанок попоїсти!

Після насиченої екскурсійної програми варто обов’язково спробувати справжню німецьку кухню. Одна з найпопулярніших і найпростіших у приготуванні берлінських страв — каррівурст — смажена сарделька із соусом із томатної пасти й каррі. Її подають скрізь: і в маленьких крамницях, і у вишуканих ресторанах. І, звичайно, куди ж без кухлика місцевого пива! Без цього подорож до Берліна не буде досконалою.

Віталій Ткачук та Олександра Гудкова

Головне фото: poehalisnami.ua