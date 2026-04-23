Що обов’язково потрібно зробити в Единбурзі?

Столиця Шотландії — батьківщина бурхливих фестивалів та місце розташування шотландської влади. Є в холодній бруківці, побитих вітром каменях та височенному замку, щось, що робить горбисте місто Единбург схожим на привітну фортецю на вершині зачарованої гори.

Туристи пірнають під високі мости, падають на крутих східцях і відчувають, як вітер хапає за щоки, ніби вони стоять на пагорбах.

Місцеві жителі люто захищають своє місто, ніби вони охороняють якийсь прихований скарб. Придивіться уважно, і ви зможете знайти міські таємниці.

Відвідати Единбурзький замок

Единбурзький замок, що розташований на згаслому вулкані та домінує над горизонтом міста. Будівля XVI століття є найпопулярнішим туристичним об’єктом Шотландії. Вам доведеться бронювати квитки заздалегідь, щоб побачити знамените шотландське військове татуювання та феєрію феєрверків, дуд і танців у замку. Виїжджайте в підпілля до таємного переплетіння прихованих вулиць XVII століття на чолі з персонажем того періоду. Подивіться, як мешканці страждали від чуми, злих угод та вбивчих змов, що відбувались навкруги. Цей музей привабить як дітей, так і дорослих.

Завітати до місцевих ресторанів

Найбільш стильні ресторани та бари Единбурга знаходяться в Новому місті, недалеко від Принц-стріт. Але одним винятком є ​​шикарний «Ондін», відзначений нагородами рибний ресторан, який знаходиться за декілька хвилин від Замку. Ресторан на верхньому поверсі зі скляним фасадом ідеально підходить для людей, які хочуть спостерігати за тим, як живе вечірній Единбург.

Свіжі та смачні страви з риби регулярно змінюють, але тут завжди подають копченого лосося із домашніми огірковими соліннями, шовковистий рибний суп з грінками або морського окуня на грилі.

Witchery by the castle — це готель із вишуканим рестораном на Королівській милі, що знаходиться поруч із замком. Пообідайте у місці, призначеному для романтичного застілля. Якщо вирішите зупинитися, ви будете спати в пишних кімнатах з великою кількістю оксамиту, стін гобеленів та ліжками з балдахіном.

Або зайдіть вThe Dome, розташований у новому місті. Це і бар, і ресторан, і соціальний центр для коктейлів чи кави — тож не сподівайтесь на тишу.

Випити

Кожен бармен є експертом у шотландському віскі. Якщо ви хочете бути таким самим, відвідайте екскурсію в The Scotch Whisky Experience, починаючи з віртуальної екскурсії всередині бочки для віскі. Пізніше вам дадуть понюхати напої різних регіонів, де виробляють шотландський віскі, щоб допомогти вам вирішити, чи брати проби на низинній, хайлендській, спейссайдській або острівній драм. У музеї також є захоплююча експозиція найбільшої у світі колекції віскі, де вам зроблять знижку, якщо купити екскурсію.

Сходити на шопінг

У самому центрі Старого міста в районі Грасмаркет Единбурга розташовані найкращі незалежні торговці, дизайнери та ремісники міста. Пройдіться вниз по східцях Castle Wynd або Upper Bow і витратьте час на перегляд товарів у місцевих магазинчиках. Серед основних цікавинок — алкогольні напої та напої ручної роботи Демійона, які власник охрестив як «рідкий гастроном», емблема одягу Armstrong’s Vintage зі спідницями 50-х років, одяг з міні-принтами 60-х років та принтами 70-х років, а також книгарня Старого міста з антикварними книгами, картами та гравюрами.

Відпочити

Одним з найактуальніших районів міста, де розташована Королівська яхта Britannia, є Лейт, порт Единбурга. У сонячний вечір молоді хіпстери та художники заповнюють прибережні бари.

Насолодитися видом

Це не для слабодухих, але жвава прогулянка по сплячому вулкану Сидіння Артура запам’ятається вам надовго. Міні-гора стоїть посеред парку Холіруд і, як кажуть, була міфічним місцем розташування палацу короля Артура, Камелота. Це 40-хвилинний похід на вершину, і вам доведеться скинути шарф та куртку, які носили під час прогулянки по місту. Вид з вершини кургану захоплює дух.

Побувати на фестивалі

Единбург має заслужену репутацію однієї з найгарячіших точок культури у Великій Британії, і тут можна насолоджуватися мистецтвом, театром, музикою цілий рік.

Катерина Зінченко

